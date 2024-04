Por qué Dibu Martínez recibió dos amarillas pero no fue expulsado en la Conference League

En medio de una confusión, el árbitro no expulsó al Dibu que siguió desplegando su magia en los panales, para convertirse en el héroe de la clasificación del Aston Villa.

Por qué no expulsaron al Dibu Martínez en Lille vs Aston Villa

Como bien explicaron luego en la transmisión del partido, y como parte de una de las últimas modificaciones reglamentarias, las amonestaciones (tarjetas amarillas) a los jugadores y oficiales durante un partido (incluida la prórroga) no se tienen en cuenta en la tanda de penales, dado que esta no forma parte del partido.

Se trata de la Regla 10 de la International Football Association Board, que establece que la tanda de penales se ejecutará una vez terminado el partido y, a menos que se estipule algo diferente, se aplicarán las reglas de juego correspondientes.

Los jugadores expulsados a lo largo del partido no podrán participar en la tanda de penales. Por otro lado, las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales.