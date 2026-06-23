Didier Deschamps deja el Mundial 2026 por la muerte de su madre
El entrenador de Francia regresó a su país para asistir al funeral y se ausentará de la concentración de Les Bleus en plena Copa del Mundo.
Didier Deschamps abandonó la concentración de la selección de Francia en el Mundial 2026 y regresó de urgencia a su país por el fallecimiento de su madre, por lo que se ausentará del próximo compromiso de fase de grupo.
La Federación Francesa de Fútbol confirmó la noticia a través de un comunicado y notificó que el entrenador no dirigirá las prácticas previas al encuentro frente a Noruega ni ocupará su lugar en el banco de suplentes durante el partido por la última fecha del Grupo I.
La baja del entrenador se produce en un momento positivo para Les Bleus, que ya aseguraron su clasificación a la siguiente ronda luego de vencer a Senegal e Irak en sus dos primeras presentaciones. El duelo ante Noruega servirá para definir el primer puesto del grupo y el camino que tendrá Francia en la fase eliminatoria.
Deschamps, de 57 años, está al frente del seleccionado francés desde 2012 y es una de las figuras más importantes de la historia del fútbol de su país. Como jugador fue capitán del equipo campeón del mundo en 1998 y, como entrenador, llevó a Francia a conquistar el Mundial de Rusia 2018, además de alcanzar la final de Qatar 2022.
Según adelantó la Federación Francesa de Fútbol, el entrenador retomaría sus funciones una vez finalizada esta situación familiar y estaría nuevamente al frente del equipo para los 16° de final.
Noruega vs. Francia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Noruega y Francia se enfrentan este viernes, a las 16 (hora de Argentina), en el Boston Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo I del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe, en un duelo que definirá al líder de la zona, ya que ambos seleccionados aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final tras ganar sus dos primeros compromisos.
El actual subcampeón del mundo debutó con un sólido triunfo por 3 a 1 sobre Senegal y luego ratificó su condición de candidato al título al vencer 3 a 0 a Irak. Con puntaje ideal, Francia buscará cerrar la fase de grupos en la primera posición y mantener su invicto de cara a la etapa eliminatoria.
Noruega, por su parte, atraviesa un gran presente en su regreso a una Copa del Mundo. El seleccionado escandinavo derrotó 4 a 1 a Irak en el debut y luego superó 3 a 2 a Senegal, resultados que también le permitieron asegurar el pase a los dieciseisavos de final.
Con seis unidades, el equipo liderado por Erling Haaland llega con la ilusión de dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título y quedarse con el primer puesto del grupo.
Noruega volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, ya que su última participación había sido en Francia 1998. En aquella edición consiguió su mejor actuación histórica al alcanzar los octavos de final, instancia en la que fue eliminada por Italia.
Formaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Boston
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