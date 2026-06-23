Didier Deschamps deja el Mundial 2026 por la muerte de su madre

Noruega vs. Francia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Noruega y Francia se enfrentan este viernes, a las 16 (hora de Argentina), en el Boston Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo I del Mundial 2026.

El encuentro será televisado por DSports y Telefe, en un duelo que definirá al líder de la zona, ya que ambos seleccionados aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final tras ganar sus dos primeros compromisos.

El actual subcampeón del mundo debutó con un sólido triunfo por 3 a 1 sobre Senegal y luego ratificó su condición de candidato al título al vencer 3 a 0 a Irak. Con puntaje ideal, Francia buscará cerrar la fase de grupos en la primera posición y mantener su invicto de cara a la etapa eliminatoria.

Noruega, por su parte, atraviesa un gran presente en su regreso a una Copa del Mundo. El seleccionado escandinavo derrotó 4 a 1 a Irak en el debut y luego superó 3 a 2 a Senegal, resultados que también le permitieron asegurar el pase a los dieciseisavos de final.

Con seis unidades, el equipo liderado por Erling Haaland llega con la ilusión de dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título y quedarse con el primer puesto del grupo.

Noruega volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, ya que su última participación había sido en Francia 1998. En aquella edición consiguió su mejor actuación histórica al alcanzar los octavos de final, instancia en la que fue eliminada por Italia.

Formaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.

Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Horario y televisación