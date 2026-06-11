Diego Forlán anticipó un clásico rioplatense en el Mundial 2026: "A mi dame a Argentina"

Con esa experiencia como antecedente, reforzó su postura sobre un eventual choque en esta Copa del Mundo. “Igual a mí dame jugar contra Argentina: ellos van a tener la obligación de pasar, no nosotros", sostuvo. La frase no tardó en multiplicarse en redes sociales y medios deportivos, alimentando la rivalidad histórica entre dos de las selecciones más tradicionales del continente.

Qué dijo Diego Forlán de las expectativas de Uruguay en el Mundial 2026

Más allá de la posibilidad de un clásico, también se refirió a cuáles deberían ser las expectativas charrúas en el certamen. Aunque dejó claro que aspira a una actuación destacada, evitó considerar un hipotético tropiezo frente a Argentina como un fracaso. “Tenemos que pasar el grupo. Después si quedamos afuera con Argentina... que vamos a hacer, es un clásico y uno de los dos va a quedar afuera. Si ellos pierden van a decir que fue un fracaso. No soy conformista, pero son dos grandes selecciones y uno va a quedar afuera”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, el exdelantero se animó a proyectar cuál sería su formación ideal para el estreno mundialista. Marcelo Bielsa todavía no confirmó el equipo que enfrentará a Arabia Saudita, pero Forlán dio su opinión sobre el esquema que utilizaría y los futbolistas que deberían liderar el ataque.

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“Yo también jugaría 4-4-2 con Darwin (Núñez) y Fede Viñas arriba. Es muy molesto para el rival tener a dos delanteros arriba y más estos dos que son muy físicos", señaló. Según su análisis, la potencia y el despliegue de ambos atacantes podrían convertirse en un recurso clave para complicar a las defensas rivales durante la fase de grupos.

Uruguay comenzará su camino en el Mundial el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami. Posteriormente se medirá con Cabo Verde y cerrará la primera fase ante España en Guadalajara.