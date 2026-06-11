Diego Forlán anticipó un clásico rioplatense en el Mundial 2026: "A mi dame a Argentina"
El histórico exdelantero analizó las posibilidades de la Celeste, aseguró que no le teme a un eventual clásico rioplatense y sostuvo que la presión recaería sobre la Scaloneta.
A horas del comienzo del Mundial 2026, Diego Forlán compartió sus sensaciones sobre el presente de Uruguay y dejó una declaración que rápidamente llamó la atención a ambos lados del Río de la Plata. El exfutbolista, una de las máximas figuras de la Celeste en las últimas décadas, aseguró que no tendría problemas en enfrentar a la Selección Argentina en una eventual instancia eliminatoria y consideró que la obligación recaería sobre el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
El exatacante, recordado por su brillante actuación en Sudáfrica 2010, analizó el panorama de la selección uruguaya y se refirió a la posibilidad concreta de un clásico en las rondas decisivas del torneo. El escenario podría darse si ambos equipos avanzan desde sus respectivos grupos ocupando determinadas posiciones, una hipótesis que ya comienza a generar expectativa entre los hinchas.
Lejos de evitar el tema, Forlán fue directo al expresar su postura. “Creo que Argentina va a preferir no enfrentarnos. Ellos irían como favoritos y tendrían más presión de pasar”, afirmó durante una entrevista concedida al programa El Espectador. Para el exjugador, el peso de las expectativas siempre representa un factor determinante cuando se trata de un duelo de semejante magnitud.
La reflexión estuvo acompañada por el recuerdo de uno de los enfrentamientos más emblemáticos entre ambas selecciones en tiempos recientes. El ex Independiente evocó el cruce de cuartos de final de la Copa América 2011, disputada en territorio argentino, cuando Uruguay eliminó al conjunto local en una definición por penales antes de encaminarse hacia la conquista del título continental.
Con esa experiencia como antecedente, reforzó su postura sobre un eventual choque en esta Copa del Mundo. “Igual a mí dame jugar contra Argentina: ellos van a tener la obligación de pasar, no nosotros", sostuvo. La frase no tardó en multiplicarse en redes sociales y medios deportivos, alimentando la rivalidad histórica entre dos de las selecciones más tradicionales del continente.
Qué dijo Diego Forlán de las expectativas de Uruguay en el Mundial 2026
Más allá de la posibilidad de un clásico, también se refirió a cuáles deberían ser las expectativas charrúas en el certamen. Aunque dejó claro que aspira a una actuación destacada, evitó considerar un hipotético tropiezo frente a Argentina como un fracaso. “Tenemos que pasar el grupo. Después si quedamos afuera con Argentina... que vamos a hacer, es un clásico y uno de los dos va a quedar afuera. Si ellos pierden van a decir que fue un fracaso. No soy conformista, pero son dos grandes selecciones y uno va a quedar afuera”, explicó.
En otro tramo de la entrevista, el exdelantero se animó a proyectar cuál sería su formación ideal para el estreno mundialista. Marcelo Bielsa todavía no confirmó el equipo que enfrentará a Arabia Saudita, pero Forlán dio su opinión sobre el esquema que utilizaría y los futbolistas que deberían liderar el ataque.
“Yo también jugaría 4-4-2 con Darwin (Núñez) y Fede Viñas arriba. Es muy molesto para el rival tener a dos delanteros arriba y más estos dos que son muy físicos", señaló. Según su análisis, la potencia y el despliegue de ambos atacantes podrían convertirse en un recurso clave para complicar a las defensas rivales durante la fase de grupos.
Uruguay comenzará su camino en el Mundial el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami. Posteriormente se medirá con Cabo Verde y cerrará la primera fase ante España en Guadalajara.
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