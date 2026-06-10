Sin explayarse mucho: Uruguay aterrizó en México y Bielsa contestó algunas preguntas

La delegación uruguaya partió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco luego de una despedida multitudinaria. Cientos de hinchas se acercaron para brindar su apoyo al plantel, generando una escena cargada de emoción que fue destacada tanto por los jugadores como por el propio entrenador.

Bielsa no dejó pasar ese gesto de los aficionados y aprovechó para agradecer el respaldo recibido antes del viaje. “En el Aeropuerto hubo una despedida muy generosa del público uruguayo”, señaló el técnico, quien suele mantener una relación cercana con los hinchas a través de sus mensajes relacionados con el esfuerzo, la entrega y la identidad de los equipos que dirige.

uruguay llega a mexico

La muestra de apoyo popular se produjo en un contexto de gran expectativa. El seleccionado llega al Mundial con una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes talentos que han despertado ilusión entre los seguidores celestes. Bajo la conducción del "Loco", el equipo ha mostrado momentos de muy buen nivel y pretende transformarse en uno de los protagonistas del certamen.

Sin embargo, fiel a su manera de entender el fútbol, el entrenador evitó realizar pronósticos sobre hasta dónde puede llegar Uruguay en la competencia. Consultado acerca de las aspiraciones del equipo, respondió con una frase breve pero contundente: “Bueno, eso se demuestra al competir”.

La declaración refleja una postura que Bielsa ha sostenido a lo largo de toda su carrera. Más allá de las expectativas previas, el técnico considera que las verdaderas respuestas aparecen en el campo de juego y que cualquier análisis anticipado pierde valor frente a la exigencia de la competencia real. Uruguay integrará el Grupo H y tendrá su estreno mundialista el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/2064745629012627625&partner=&hide_thread=false Bueno, dale que estamos pic.twitter.com/oqpGEszzhu — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 10, 2026