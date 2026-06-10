Sin explayarse mucho: Uruguay aterrizó en México y Bielsa contestó algunas preguntas
El entrenador de la Celeste valoró el trabajo realizado en la previa de la Copa del Mundo y agradeció el respaldo de los hinchas durante la despedida en suelo uruguayo.
La Selección de Uruguay ya se encuentra instalada en México para afrontar los últimos días de preparación antes del inicio del Mundial 2026. Tras arribar a Playa del Carmen junto a toda la delegación celeste, Marcelo Bielsa brindó sus primeras sensaciones y se mostró satisfecho con el trabajo realizado durante los meses previos a la competencia más importante del fútbol internacional.
Sin explayarse mucho, el entrenador argentino habló con los medios oficiales del torneo poco después del aterrizaje y expresó su entusiasmo por volver a participar en una Copa del Mundo. Con su habitual estilo sobrio, el rosarino destacó la planificación desarrollada por su cuerpo técnico y el compromiso demostrado por los futbolistas durante todo el proceso preparatorio.
“Muy contento y muy ilusionado”, fueron las primeras palabras de Bielsa al referirse a este nuevo desafío al frente del seleccionado uruguayo. El director técnico entiende que el equipo llega en buenas condiciones para afrontar el certamen y considera que el camino recorrido hasta el momento fue el adecuado para competir al máximo nivel.
Uno de los aspectos que más valoró el entrenador fue la manera en que la Celeste trabajó antes de emprender el viaje hacia Norteamérica. “Hemos hecho una preparación muy acertada”, afirmó Bielsa, convencido de que la planificación deportiva permitirá que la Celeste llegue en óptimas condiciones al debut mundialista.
La delegación uruguaya partió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco luego de una despedida multitudinaria. Cientos de hinchas se acercaron para brindar su apoyo al plantel, generando una escena cargada de emoción que fue destacada tanto por los jugadores como por el propio entrenador.
Bielsa no dejó pasar ese gesto de los aficionados y aprovechó para agradecer el respaldo recibido antes del viaje. “En el Aeropuerto hubo una despedida muy generosa del público uruguayo”, señaló el técnico, quien suele mantener una relación cercana con los hinchas a través de sus mensajes relacionados con el esfuerzo, la entrega y la identidad de los equipos que dirige.
La muestra de apoyo popular se produjo en un contexto de gran expectativa. El seleccionado llega al Mundial con una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes talentos que han despertado ilusión entre los seguidores celestes. Bajo la conducción del "Loco", el equipo ha mostrado momentos de muy buen nivel y pretende transformarse en uno de los protagonistas del certamen.
Sin embargo, fiel a su manera de entender el fútbol, el entrenador evitó realizar pronósticos sobre hasta dónde puede llegar Uruguay en la competencia. Consultado acerca de las aspiraciones del equipo, respondió con una frase breve pero contundente: “Bueno, eso se demuestra al competir”.
La declaración refleja una postura que Bielsa ha sostenido a lo largo de toda su carrera. Más allá de las expectativas previas, el técnico considera que las verdaderas respuestas aparecen en el campo de juego y que cualquier análisis anticipado pierde valor frente a la exigencia de la competencia real. Uruguay integrará el Grupo H y tendrá su estreno mundialista el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita.
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