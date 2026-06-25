Diego Latorre fue crítico con la Selección Argentina y marcó "roles que no están claros"
Diego Latorre analizó el arranque de Argentina en el Mundial 2026, elogió a Messi pero cuestionó el funcionamiento del equipo de Scaloni.
La Selección Argentina ya se metió en los 16avos de final del Mundial 2026 con puntaje ideal, pero eso no evitó que aparecieran análisis críticos sobre su rendimiento. Uno de los que puso la lupa sobre el equipo de Lionel Scaloni fue Diego Latorre, quien cuestionó algunos aspectos del funcionamiento colectivo más allá de los resultados.
El exfutbolista y actual comentarista de ESPN, que se encuentra en Estados Unidos cubriendo la Copa del Mundo, evaluó el nivel mostrado por la Albiceleste en los triunfos frente a Argelia y Austria y remarcó que, salvo por el impacto de Lionel Messi, no vio al equipo en su mejor versión.
Durante su análisis en la señal deportiva, Latorre fue claro al marcar que el rendimiento de la Selección Argentina todavía no lo convence del todo. “En líneas generales, sacando a Messi, no lo vi tan bien al equipo en los primeros 2 partidos”, expresó al referirse al comienzo del conjunto nacional en el Mundial 2026.
En ese mismo sentido, reconoció virtudes del equipo de Scaloni, aunque marcó varios puntos a corregir. “Jugó por supuesto con inteligencia, manejando los momentos, ganando en las áreas. Pero después cediendo mucho terreno, con algunos déficits en la recuperación de la pelota y con algunos roles que todavía no están muy claros en la mitad de la cancha, especialmente los de Mac Allister y Enzo. Y a veces el de De Paul como el otro día muy recostado por la derecha”, sostuvo.
Las declaraciones de Gambetita se dan en un contexto en el que Argentina consiguió dos victorias importantes, primero con un 3 a 0 ante Argelia y luego con un 2 a 0 frente a Austria, resultados que le permitieron asegurarse el primer puesto del Grupo J antes del cierre de la fase inicial.
Qué se le viene a Argentina en el Mundial 2026
Con la clasificación ya asegurada, la Selección Argentina volverá a jugar este sábado a las 23 frente a Jordania, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Dallas y todo indica que Lionel Scaloni aprovechará para realizar una rotación y cuidar a varios de los titulares.
Más allá de ese compromiso, la Albiceleste ya sabe que disputará los 16avos de final el próximo viernes 3 de julio en Miami, aunque todavía resta confirmar el rival. En este momento, el posible cruce saldría del Grupo H, que integran Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita.
Mientras tanto, el equipo argentino sigue avanzando en la defensa del título, con el respaldo de los resultados y con Messi como gran figura, aunque también con observaciones sobre el juego que todavía abren debate.
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