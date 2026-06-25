Diego Latorre fue crítico con la Selección Argentina y marcó "roles que no están claros"

Qué se le viene a Argentina en el Mundial 2026

Con la clasificación ya asegurada, la Selección Argentina volverá a jugar este sábado a las 23 frente a Jordania, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Dallas y todo indica que Lionel Scaloni aprovechará para realizar una rotación y cuidar a varios de los titulares.

Más allá de ese compromiso, la Albiceleste ya sabe que disputará los 16avos de final el próximo viernes 3 de julio en Miami, aunque todavía resta confirmar el rival. En este momento, el posible cruce saldría del Grupo H, que integran Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Mientras tanto, el equipo argentino sigue avanzando en la defensa del título, con el respaldo de los resultados y con Messi como gran figura, aunque también con observaciones sobre el juego que todavía abren debate.