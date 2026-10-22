Alegatos en el juicio por la muerte de Maradona: la defensa del jefe de enfermeros pidió su absolución

Según Pierri, el coordinador “ni siquiera pudo ingresar a la casa el día de la muerte”, lo que —según su planteo— demuestra que no tenía capacidad de supervisión directa sobre el estado del paciente. “La casa tenía dueños y había personas que decidían quién podía ver a Diego y quién no”, señaló.

Montalto, pro su parte, reforzó esta línea argumental al afirmar que Perroni cumplió con su obligación de garantizar cobertura de enfermería las 24 horas y que “no hubo omisiones que contribuyeran al fallecimiento”. Para el abogado, “honrar a Diego no es condenar injustamente, sino absolver a quien se comprobó que no cometió ningún delito”.

Perroni enfrenta pedidos de condena que oscilan entre 3 y 5 años de prisión, según las distintas querellas, y 4 años de prisión más 8 de inhabilitación profesional solicitados por la fiscalía.

El juicio, que ya atravesó más de 50 audiencias, se encuentra en su etapa final. Tras los alegatos de los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni, los jueces iniciarán la deliberación, cuyo veredicto se espera para diciembre.