Alegatos en el juicio por la muerte de Maradona: la defensa del jefe de enfermeros pidió su absolución
Los abogados de Mariano Perroni sostuvieron que no tuvo control sobre la internación domiciliaria ni acceso a la casa de Tigre el día del fallecimiento del “Diez”.
En la recta final del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la defensa del coordinador de enfermeros Mariano Perroni pidió su absolución y cuestionó de manera enfática la imputación por homicidio culposo.
El alegato, presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, estuvo encabezado por los abogados Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto, quienes afirmaron que el acusado “no tuvo ninguna relación con el fallecimiento del Diez” y que su rol se limitaba a tareas administrativas dentro del esquema de atención domiciliaria.
Pierri sostuvo que Perroni “ya está condenado socialmente” y describió las consecuencias personales que el proceso judicial tuvo para él: la separación de su esposa, el fallecimiento de su madre y el cambio de colegio de su hija por las acusaciones públicas.
“Hace cinco años que está inhabilitado y estigmatizado. No pudo volver a trabajar de enfermero”, afirmó el letrado, quien también remarcó que su defendido “nunca medicó” y que su función era únicamente coordinar guardias.
La defensa insistió en que Perroni no tenía control sobre la internación domiciliaria ni sobre las decisiones tomadas en la vivienda del country San Andrés, donde Maradona pasó sus últimos días.
Según Pierri, el coordinador “ni siquiera pudo ingresar a la casa el día de la muerte”, lo que —según su planteo— demuestra que no tenía capacidad de supervisión directa sobre el estado del paciente. “La casa tenía dueños y había personas que decidían quién podía ver a Diego y quién no”, señaló.
Montalto, pro su parte, reforzó esta línea argumental al afirmar que Perroni cumplió con su obligación de garantizar cobertura de enfermería las 24 horas y que “no hubo omisiones que contribuyeran al fallecimiento”. Para el abogado, “honrar a Diego no es condenar injustamente, sino absolver a quien se comprobó que no cometió ningún delito”.
Perroni enfrenta pedidos de condena que oscilan entre 3 y 5 años de prisión, según las distintas querellas, y 4 años de prisión más 8 de inhabilitación profesional solicitados por la fiscalía.
El juicio, que ya atravesó más de 50 audiencias, se encuentra en su etapa final. Tras los alegatos de los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni, los jueces iniciarán la deliberación, cuyo veredicto se espera para diciembre.
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