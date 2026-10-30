El estadio Único de La Plata volverá a recibir fútbol tras tres años: el partido de la reapertura
El seleccionado dirigido por Germán Portanova enfrentará a una de las potencias del fútbol mundial el 29 de noviembre, en una jornada especial.
El fútbol internacional volverá a tener actividad en el estadio de La Plata con un encuentro de alto nivel. El próximo 29 de noviembre, la Selección Argentina femenina se medirá ante Alemania en un amistoso que tendrá un significado especial: será el partido elegido para reinaugurar oficialmente el Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona.
El escenario bonaerense permanecía cerrado para la actividad deportiva desde 2023, cuando comenzaron las obras de remodelación. Ahora, después de tres años, volverá a recibir un encuentro futbolístico, con la mira puesta también en la preparación del equipo argentino para el Mundial de Brasil 2027.
La elección del rival representa un desafío importante para el conjunto conducido por Germán Portanova. Alemania ocupa el tercer puesto del ranking mundial y será una exigente medida para evaluar el crecimiento de la Albiceleste.
Un estadio que apunta al Mundial 2030
La reinauguración marcará el regreso del fútbol a uno de los escenarios más importantes de la provincia de Buenos Aires, aunque los trabajos todavía están lejos de finalizar. Fernando Islas Casares, director del estadio y presidente de la Comisión de Ceremonia y Protocolo de la AFA, explicó el estado actual del proyecto y anticipó los objetivos a futuro.
“Estamos a un 25% de lo que va a ser este estadio terminado. Pensamos que va a ser una de las sedes del 2030, para la Copa del Mundo”, expresó.
De esta manera, el encuentro entre Argentina y Alemania será el primer partido desde el cierre de 2023 y funcionará como punto de partida para una nueva etapa del recinto, que aspira a convertirse en una de las sedes del Mundial 2030.
El desafío de Argentina frente a una potencia mundial
Desde lo deportivo, el amistoso también tendrá un antecedente particular: será apenas el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones femeninas. Los dos primeros cruces se disputaron en 2003 y durante el partido inaugural del Mundial de 2007. Casi dos décadas después, volverán a encontrarse en un compromiso que permitirá medir el nivel del equipo argentino ante una de las principales potencias de la disciplina.
Portanova destacó la importancia de afrontar un desafío de estas características y valoró la posibilidad de participar de la reapertura del estadio: “Es una linda prueba para nuestro equipo. Poder medirnos ante una selección de este calibre sigue haciéndonos competir y prepararnos para continuar con el crecimiento que venimos teniendo de cara a la Copa del Mundo del año que viene. Además, será muy especial poder decir presente para reinaugurar este hermoso estadio”.
Por su parte, Christian Wück, entrenador de Alemania, también resaltó el valor del encuentro: “Este tipo de encuentros son sumamente valiosos para nuestro desarrollo continuo, ya que nos presentan nuevos retos y nos brindan una valiosa experiencia al más alto nivel internacional. Creemos que estas experiencias e impresiones serán de gran valor”.
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