El estadio Único de La Plata volverá a recibir fútbol tras tres años: el partido de la reapertura

De esta manera, el encuentro entre Argentina y Alemania será el primer partido desde el cierre de 2023 y funcionará como punto de partida para una nueva etapa del recinto, que aspira a convertirse en una de las sedes del Mundial 2030.

El desafío de Argentina frente a una potencia mundial

Desde lo deportivo, el amistoso también tendrá un antecedente particular: será apenas el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones femeninas. Los dos primeros cruces se disputaron en 2003 y durante el partido inaugural del Mundial de 2007. Casi dos décadas después, volverán a encontrarse en un compromiso que permitirá medir el nivel del equipo argentino ante una de las principales potencias de la disciplina.

Portanova destacó la importancia de afrontar un desafío de estas características y valoró la posibilidad de participar de la reapertura del estadio: “Es una linda prueba para nuestro equipo. Poder medirnos ante una selección de este calibre sigue haciéndonos competir y prepararnos para continuar con el crecimiento que venimos teniendo de cara a la Copa del Mundo del año que viene. Además, será muy especial poder decir presente para reinaugurar este hermoso estadio”.

Por su parte, Christian Wück, entrenador de Alemania, también resaltó el valor del encuentro: “Este tipo de encuentros son sumamente valiosos para nuestro desarrollo continuo, ya que nos presentan nuevos retos y nos brindan una valiosa experiencia al más alto nivel internacional. Creemos que estas experiencias e impresiones serán de gran valor”.