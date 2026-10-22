Dalma Maradona se quebró en la última jornada del juicio por Diego: "Que mi papá tenga justicia"

El juicio que busca esclarecer las responsabilidades médicas y legales por la muerte de Diego Maradona vivió este jueves una de sus jornadas más conmovedoras y determinantes. Con la declaración de Dalma Maradona y el resto de las hijas del Diez, sumado a la finalización de los alegatos de las defensas, el debate oral cerró su etapa de exposiciones antes de que el tribunal pase a deliberar.