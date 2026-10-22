Dalma Maradona se quebró en la última jornada del juicio por Diego: "Que mi papá tenga justicia"
La hija mayor de Diego Maradona se pronunció en el cierre de los alegatos y pidió que la Justicia obre en favor de su padre, el reconocido y fallecido ídolo.
El juicio que busca esclarecer las responsabilidades médicas y legales por la muerte de Diego Maradona vivió este jueves una de sus jornadas más conmovedoras y determinantes. Con la declaración de Dalma Maradona y el resto de las hijas del Diez, sumado a la finalización de los alegatos de las defensas, el debate oral cerró su etapa de exposiciones antes de que el tribunal pase a deliberar.
Dalma Maradona se quebró en la última jornada del juicio por Diego: "Que mi papá tenga justicia"
Durante la audiencia, Dalma Maradona hizo uso de la palabra y, visiblemente conmovida y entre lágrimas, solicitó ante los jueces un castigo ejemplar para los imputados, reclamando que la justicia determine las culpas en la partida de su padre.
"Se me hace muy difícil, pero quería hablar porque esta es otra oportunidad de defender a mi papá”, sostuvo. Y, agregó entre lágrimas: “Por eso lo único que quiero pedirles es que mi papá tenga justicia, por favor”.
En la misma línea se pronunció Jana Maradona, quien optó por leer un escrito ante la sala para agradecer la dedicación y el compromiso de los profesionales que intervinieron a lo largo de todo el proceso judicial.
Recta final tras 51 jornadas de debate: la sentencia por la muerte de Diego Maradona
La jornada de este jueves también estuvo marcada por las presentaciones finales de las defensas de los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni, dos de los imputados en la causa. Con estos planteos concluyó formalmente el desfile de testimonios y alegatos.
El extenso juicio oral se desarrolló a lo largo de 51 audiencias, en las cuales se analizaron minuciosamente:
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Informes y peritajes médicos sobre las condiciones de la internación domiciliaria.
Cientos de mensajes de texto y audios intercambiados entre el equipo de salud a cargo.
Decenas de testimonios de allegados, profesionales de la medicina y efectivos policiales.
Tras el cierre definitivo del debate sobre lo ocurrido aquel 25 de noviembre de 2020, los magistrados comenzarán la fase de evaluación de las pruebas. La expectativa es máxima: el veredicto definitivo sobre el caso se dará a conocer el próximo 22 de diciembre.
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