A 37 años del gol de Diego Maradona a los ingleses: "El honor es de ustedes, el orgullo es nuestro"

"Pocos lo saben. Hoy es el Día del Futbolista en Argentina. No sólo por tu gol, no. Lo es también en honor a un grupo de valientes que salió a dar la cara por todo un país, a tan sólo cuatro años de una guerra que nunca debió ser. No fue un partido más, no fue por los puntos. El honor es de Ustedes, el orgullo es nuestro", es el texto que figura en la cuenta de Instagram de Maradona, con más de 8,3 millones de seguidores y administrada por sus hijos.