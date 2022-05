La dura respuesta del Negro Enrique a Peter Shilton: "Maradona te humilló"

Sin embargo, en las últimas horas, el ex arquero inglés recibió una contundente respuesta del Negro Enrique. “Peter Shilton la tenés adentro hace años. Qué grande el Diego. Un metro y medio mide Diego Maradona, te hizo un gol y vos fuiste con las manos. Te primereó, te utilizó toda la magia del potrero, toda la magia de Fiorito”, apuntó el ex mediocampista de la Selección en una filmación que dio a conocer la cuenta de redes sociales Botines & Escritorios.

“Y después te dejo tirado por el piso, te humilló. A vos te humilló, no al resto. A vos sí, Peter Shilton. La tenés adentro. No importa lo que vos digas de la camiseta de Argentina, nosotros la amamos y la defendemos con el corazón. Y vos, Shilton, vos perdiste ese partido porque no tenés mano. Chau Shilton, la tenés adentro y no te la saca nadie. Nadie te la va a sacar”, completó Enrique que fue una de las piezas claves de aquel título albiceleste en México 1986.