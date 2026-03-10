Diego Martínez pidió jugar con público ante River y se solidarizó con damnificados por el derrumbe

Además, el entrenador remarcó que la definición de la situación depende de las gestiones que está llevando adelante la dirigencia del club. “Todavía no tenemos respuesta sobre lo que va a ser, pero uno como entrenador trata de enfocarse en la tarea para la que se lo contrata, que es entrenar y encontrar el mejor equipo posible para cada partido. Es la dirigencia la que se está encargando de que Huracán sea no beneficiado, sino lo natural que es jugar en su cancha y con su gente”, afirmó.

diego martinez

El mensaje a los afectados por el derrumbe en Parque Patricios

Durante la conferencia, el DT también se refirió al derrumbe ocurrido en la zona de Parque Patricios y expresó su solidaridad con las personas afectadas: “Lo más importante en esta situación, que el club lo hizo y lo seguirá haciendo, es manifestarse de manera solidaria con la gente que está pasando un momento de mucha angustia”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el acompañamiento institucional que brindó el club desde que ocurrió el hecho: “Hay gente que no la está pasando bien y el club se puso a disposición para colaborar desde donde pueda”, concluyó.