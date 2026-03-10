Diego Martínez pidió jugar con público ante River y se solidarizó con damnificados por el derrumbe
El DT de Huracán pidió que el partido ante el Millonario se juegue en el Ducó con hinchas y expresó su apoyo a los vecinos afectados por el derrumbe.
En la previa del duelo ante River por el Torneo Apertura 2026, el entrenador de Huracán, Diego Martínez, expresó su deseo de jugar en el estadio Tomás Adolfo Ducó con público. Además, se solidarizó con los vecinos afectados por el derrumbe ocurrido a pocas cuadras del estadio.
El encuentro todavía no tiene confirmada su sede luego de que el estadio Tomás Adolfo Ducó quedara inhabilitado de manera preventiva tras el derrumbe ocurrido el pasado 3 de marzo a cinco cuadras del estadio, cuyas causas aún se encuentran bajo investigación.
En conferencia de prensa, el entrenador aseguró que la situación no modificó la planificación deportiva del equipo: “Nosotros como cuerpo técnico y los futbolistas como futbolistas ponemos la energía en cada día, en la planificación que tenemos y esperamos día a día que se pueda resolver de la manera que esperamos”, expresó.
Más allá del contexto, Martínez dejó en claro que el deseo del plantel es poder disputar el encuentro en su estadio y con el acompañamiento de los hinchas: “Queremos que se pueda jugar en nuestra cancha y con nuestra gente. Para nosotros es determinante poder tener el apoyo de nuestra gente en todos los partidos”, señaló.
En esa línea, recordó el antecedente reciente ante Belgrano, cuando el equipo jugó en un marco atípico: “Ya nos tocó afrontar contra Belgrano un partido con un marco raro, que no es lo ideal. Esperamos que se pueda resolver de manera favorable y justa para todos. Sé que la dirigencia está en tratativas para encontrar la mejor solución”, agregó.
Además, el entrenador remarcó que la definición de la situación depende de las gestiones que está llevando adelante la dirigencia del club. “Todavía no tenemos respuesta sobre lo que va a ser, pero uno como entrenador trata de enfocarse en la tarea para la que se lo contrata, que es entrenar y encontrar el mejor equipo posible para cada partido. Es la dirigencia la que se está encargando de que Huracán sea no beneficiado, sino lo natural que es jugar en su cancha y con su gente”, afirmó.
El mensaje a los afectados por el derrumbe en Parque Patricios
Durante la conferencia, el DT también se refirió al derrumbe ocurrido en la zona de Parque Patricios y expresó su solidaridad con las personas afectadas: “Lo más importante en esta situación, que el club lo hizo y lo seguirá haciendo, es manifestarse de manera solidaria con la gente que está pasando un momento de mucha angustia”, sostuvo.
En ese sentido, destacó el acompañamiento institucional que brindó el club desde que ocurrió el hecho: “Hay gente que no la está pasando bien y el club se puso a disposición para colaborar desde donde pueda”, concluyó.
