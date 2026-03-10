Sorpresa en Bolivia: el entrenador no convocó a Marcelo Moreno Martins para el repechaje del Mundial 2026

El delantero, máximo goleador histórico de la “Verde”, había salido del retiro recientemente con el objetivo de aportar su experiencia en esta instancia decisiva. Incluso volvió a la actividad profesional a los 38 años al firmar con Oriente Petrolero con la mira puesta en esa posibilidad. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió no incluirlo dentro de la convocatoria para los partidos que definirán el futuro del seleccionado boliviano en la carrera hacia la próxima Copa del Mundo.