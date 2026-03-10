Sorpresa en Bolivia: el entrenador no convocó a Marcelo Moreno Martins para el repechaje del Mundial 2026
El histórico delantero había salido del retiro para ayudar a su selección en el repechaje rumbo al Mundial 2026, pero el DT Óscar Villegas decidió no citarlo.
La selección de Bolivia anunció su lista para disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026 y la gran sorpresa fue la ausencia de Marcelo Moreno Martins. El histórico goleador había salido del retiro para intentar ayudar al equipo, pero el entrenador Óscar Villegas optó por no incluirlo.
El delantero, máximo goleador histórico de la “Verde”, había salido del retiro recientemente con el objetivo de aportar su experiencia en esta instancia decisiva. Incluso volvió a la actividad profesional a los 38 años al firmar con Oriente Petrolero con la mira puesta en esa posibilidad. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió no incluirlo dentro de la convocatoria para los partidos que definirán el futuro del seleccionado boliviano en la carrera hacia la próxima Copa del Mundo.
Entre los nombres que aparecen en la convocatoria se destacan algunas caras nuevas dentro del proceso que encabeza Villegas. Una de ellas es la del delantero Juan Godoy, atacante paraguayo nacionalizado boliviano de 32 años que apenas cuenta con una presentación con la selección mayor. También fueron incluidos los jóvenes Jesús Maraude y Dieguito Rodríguez, quienes tendrán la oportunidad de sumar minutos y comenzar a consolidarse dentro del plantel.
Marcelo Moreno Martins dejó una huella profunda en la historia del seleccionado boliviano. Debutó el 20 de noviembre de 2007 frente a Venezuela, en un partido correspondiente a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. En aquel encuentro marcó dos goles y comenzó a construir una trayectoria que lo transformaría en el máximo referente ofensivo de su país durante más de una década.
El mensaje del hermano de Moreno Martins
La decisión del entrenador también generó repercusiones fuera de la cancha. Tras conocerse la lista, el hermano del delantero publicó un mensaje en redes sociales que rápidamente se viralizó: “VAMOS SURINAM, CARAJO”, escribió en una historia de Instagram, en referencia al próximo rival de Bolivia en el repechaje, lo que dejó en evidencia el malestar por la ausencia del histórico goleador en la convocatoria.
