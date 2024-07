El fuerte respaldo de Diego Martínez a los referentes tras el valioso empate en Ecuador

"Es una situación que a ninguno de los que somos parte de esta institución nos gusta vivir. Pero, ante estas situaciones, tenés dos respuestas: o te quedás lamentándote, echando culpas y buscando responsabilidades, algo que no existe de nuestra parte; o mirás hacia adelante y tratás de sacar adelante las situaciones adversas", aseguró.

Martínez elogió el liderazgo y la determinación de jugadores clave como Luis Advíncula, Marcos Rojo y Sergio "Chiquito" Romero, quienes se pusieron al frente de la situación luego del grave error dirigencial que no permitió el debut de los refuerzos contratados.

"Hay que mirar hacia adelante y afrontar, tener a un tipo (por Luis Advíncula, a su lado en la conferencia) que hace una semana me dijo: 'Quedate tranquilo que yo voy a estar y voy a poner la cara'. Es tener a Marcos Rojo, que se tira de cabeza en cada pelota parada. Es tener a Sergio Romero, que me dijo: 'No te quiero ver con cara mala, levantá la cabeza que mañana vamos a hacer un buen partido'. Cuando vos tenés a ese tipo de jugadores, no hay tiempo de mirar nada", sumó, orgulloso de su plantel.

Desde el punto de vista deportivo, Martínez se mostró satisfecho con la actuación de su equipo, especialmente en un partido complicado como visitante. Reconoció las dificultades que enfrentaron, pero destacó la capacidad del equipo para ajustarse y encontrar soluciones en el campo.

"Sufrimos situaciones, pero también tuvimos otras muy claras. El equipo pudo ponerse en ventaja, pero después terminamos defendiéndolo bien en los últimos minutos", comentó. El entrenador también hizo hincapié en la importancia de mirar hacia adelante y mantener el enfoque en los próximos desafíos.