Flavio Briatore reveló el gesto de Franco Colapinto tras su desobediencia en el GP de Austin

Además, los elogios de Briatore fueron interpretados como un guiño claro hacia su continuidad, sobre todo considerando que Gasly ya fue confirmado para el próximo año y el otro asiento sigue abierto.

Mientras tanto, los rumores se multiplican y las palabras de italiano suenan como una confirmación tácita de que Alpine apostará nuevamente por el talento argentino. Si se concreta, Franco consolidará un paso histórico: convertirse en el primer piloto argentino en mantenerse dos temporadas consecutivas en la Fórmula 1 moderna.