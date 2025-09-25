"Diferente generación, mismo resultado": la chicana de Palmeiras a River tras la eliminación

Tras caer 3-0 en Avellaneda con goles de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña, logró imponerse 2-0 en San Pablo con tantos de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, aunque no alcanzó para revertir la serie. Finalmente, el Verdao terminaría levantando el trofeo.

palmeiras 2

Más atrás en el tiempo, la primera eliminación de River a manos del conjunto paulista ocurrió en 1999, en semifinales. En esa oportunidad, el equipo de Ramón Díaz ganó la ida 1-0 en Buenos Aires, pero en la revancha fue ampliamente superado 3-0 en el Palestra Itália, con un Palmeiras dirigido por Luiz Felipe Scolari que posteriormente se consagró campeón tras vencer al Barcelona de Ecuador en la final.

La estadística es contundente: cada vez que River fue eliminado por el Verdao en Libertadores, el conjunto brasileño terminó consagrándose. Esa racha, sumada al presente futbolístico de Palmeiras, alimenta la ilusión de sus hinchas, que sueñan con conquistar la cuarta estrella continental.