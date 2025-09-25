"Diferente generación, mismo resultado": la chicana de Palmeiras a River tras la eliminación
El Verdao celebró su clasificación en redes sociales con un mensaje irónico que recordó las tres veces en que dejó afuera al Millonario de la Copa Libertadores.
Palmeiras eliminó a River de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 con un triunfo 3-1 en el Allianz Parque y, apenas consumada la clasificación, no tardó en sumar una nueva provocación.
A través de su cuenta oficial de X, el club paulista publicó una imagen acompañada de un mensaje que decía: “Distintas generaciones, mismo desenlace. Otra noche histórica de Copa en familia”. La publicación recordó que, en las tres ocasiones en que ambos equipos se enfrentaron en instancias decisivas del torneo continental, el resultado terminó favoreciendo a los brasileños.
El mensaje en redes sociales no solo encendió la euforia de los paulistas, sino que también funcionó como un recordatorio doloroso para los hinchas millonarios. La burla evidenció que, más allá de las diferencias de contexto y planteles, la historia reciente ha sido esquiva para River cada vez que se topó con el conjunto verde en la Copa.
La paternidad de Palmeiras sobre River en la Copa Libertadores
La rivalidad entre River y Palmeiras tiene capítulos significativos en la historia reciente de la Libertadores. El antecedente inmediato se remonta a 2020, en plena pandemia, cuando el Millonario, dirigido también por Marcelo Gallardo, quedó a un paso de una remontada épica.
Tras caer 3-0 en Avellaneda con goles de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña, logró imponerse 2-0 en San Pablo con tantos de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, aunque no alcanzó para revertir la serie. Finalmente, el Verdao terminaría levantando el trofeo.
Más atrás en el tiempo, la primera eliminación de River a manos del conjunto paulista ocurrió en 1999, en semifinales. En esa oportunidad, el equipo de Ramón Díaz ganó la ida 1-0 en Buenos Aires, pero en la revancha fue ampliamente superado 3-0 en el Palestra Itália, con un Palmeiras dirigido por Luiz Felipe Scolari que posteriormente se consagró campeón tras vencer al Barcelona de Ecuador en la final.
La estadística es contundente: cada vez que River fue eliminado por el Verdao en Libertadores, el conjunto brasileño terminó consagrándose. Esa racha, sumada al presente futbolístico de Palmeiras, alimenta la ilusión de sus hinchas, que sueñan con conquistar la cuarta estrella continental.
