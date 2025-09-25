Los mejores memes y reacciones de las redes tras la eliminación de River ante Palmeiras de la Copa Libertadores

Las protestas de Gallardo y sus jugadores contra el juez al finalizar el encuentro no lograron modificar nada, y mientras el Millonario se iba con bronca, las redes se llenaban de ironías. Muchos recordaron la racha negativa de River ante Palmeiras en la Libertadores, otros apuntaron a la figura de Gallardo, y no faltaron los que se burlaron de Acuña por su expulsión.