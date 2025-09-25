Los mejores memes y reacciones de las redes tras la eliminación de River ante Palmeiras de la Copa Libertadores
El 3-1 en Brasil desató una ola de cargadas hacia el Millonario, que quedó afuera de la Copa Libertadores en cuartos de final con un global de 5-2.
La derrota de River frente a Palmeiras en San Pablo no solo marcó el final de su camino en la Copa Libertadores 2025, también dio lugar a la creatividad de los hinchas en las redes sociales. Apenas terminado el partido, los memes y cargadas se multiplicaron en X, Instagram y Facebook, con especial protagonismo de los simpatizantes brasileños, que celebraron con humor el nuevo golpe al equipo de Marcelo Gallardo.
El Millonario había comenzado el encuentro con la ilusión intacta: un gol tempranero de Maximiliano Salas lo puso en ventaja y lo acercó a la remontada. Incluso tuvo la chance de irse 2-0 al entretiempo, pero una ocasión de Kevin Castaño quedó inconclusa. Ese buen arranque se derrumbó en la segunda mitad, cuando Vitor Roque aprovechó una distracción defensiva para empatar y devolver la tranquilidad al Verdao.
Lo que vino después fue letal para River. Dos jugadas polémicas condicionaron el desenlace: primero, una mano de Colidio que el árbitro Matonte sancionó sin que la transmisión ofreciera claridad en la repetición; y enseguida, un penal cometido por Marcos Acuña que derivó también en su expulsión. De ese tiro, el “Flaco” López marcó y, pocos minutos más tarde, volvió a aparecer con un golazo para sellar la clasificación brasileña.
Las protestas de Gallardo y sus jugadores contra el juez al finalizar el encuentro no lograron modificar nada, y mientras el Millonario se iba con bronca, las redes se llenaban de ironías. Muchos recordaron la racha negativa de River ante Palmeiras en la Libertadores, otros apuntaron a la figura de Gallardo, y no faltaron los que se burlaron de Acuña por su expulsión.
Los hinchas de Palmeiras celebraron como una victoria doble: en la cancha y en internet. Las imágenes comparando al Verdao con un “fantasma” recurrente para River se viralizaron, mientras que los argentinos respondieron con resignación y autocrítica.
