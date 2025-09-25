No olvida: Abel Ferreira lanzó un fuerte mensaje contra los hinchas tras la clasificación

Sobre lo estrictamente deportivo, el entrenador analizó la victoria frente al Millonario y reveló que el descanso en el entretiempo fue clave para revertir el partido. “Hablé con mis jugadores sobre mantener la calma y ajustar algunos detalles tácticos en las bandas. Fuimos mucho más agresivos con y sin la pelota en la segunda mitad”, explicó. Además, elogió al conjunto de Marcelo Gallardo al reconocer que fue un rival de enorme jerarquía.

abel ferreira 1

Consciente de la reconstrucción que está llevando adelante tras el golpe en la Copa do Brasil, Ferreira destacó la respuesta del plantel a los cambios que él mismo promovió: “No es fácil modificar 16 jugadores y que todos respondan. Pero seguimos compitiendo en cada torneo y eso habla del carácter de este grupo”.

El DT cerró con un mensaje de orgullo hacia su plantel: “Esto no es solo ganar partidos, también es construir un liderazgo humano. Eso me enorgullece tanto como los títulos”.