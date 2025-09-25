No olvida: Abel Ferreira lanzó un fuerte mensaje contra los hinchas tras la clasificación
El técnico portugués de Palmeiras recordó los insultos de hace un mes y apuntó contra la volatilidad de la hinchada.
Abel Ferreira volvió a ser protagonista en la Copa Libertadores 2025, aunque esta vez no solo por lo futbolístico. Tras eliminar a River y llevar a Palmeiras a una nueva semifinal, el entrenador portugués aprovechó la conferencia de prensa para enviar un mensaje cargado de reproches hacia los propios hinchas del Verdao.
A pesar de haber logrado una gesta histórica -alcanzó su quinta semifinal en seis temporadas al mando del equipo-, el director técnico no olvidó los duros insultos que recibió hace poco más de un mes, cuando los torcedores pedían su salida tras la eliminación en la Copa do Brasil.
El técnico fue contundente en su descargo: “Brasil es un país especial, pero no puede ser todo 8 o 80. Saben muy bien lo que me dijeron a mí y a mis jugadores, y eso no se olvida. Está marcado en mi corazón, me sangra por dentro”. Con esas palabras, dejó en claro que el malestar aún está latente pese al presente exitoso que atraviesa con el club paulista.
Abel Ferreira no se olvidó de los insultos de la hinchada de Palmeiras de hace 1 mes
En su reflexión, Ferreira también cuestionó la cultura futbolística del país, donde -según él- lo único que importa es ganar. Como ejemplo, lamentó la salida de Renato Gaúcho de Fluminense, tras una destacada participación en el Mundial de Clubes. “Me cuesta entenderlo, pero hay cuestiones culturales que no cambiarán jamás aquí”, agregó.
Sobre lo estrictamente deportivo, el entrenador analizó la victoria frente al Millonario y reveló que el descanso en el entretiempo fue clave para revertir el partido. “Hablé con mis jugadores sobre mantener la calma y ajustar algunos detalles tácticos en las bandas. Fuimos mucho más agresivos con y sin la pelota en la segunda mitad”, explicó. Además, elogió al conjunto de Marcelo Gallardo al reconocer que fue un rival de enorme jerarquía.
Consciente de la reconstrucción que está llevando adelante tras el golpe en la Copa do Brasil, Ferreira destacó la respuesta del plantel a los cambios que él mismo promovió: “No es fácil modificar 16 jugadores y que todos respondan. Pero seguimos compitiendo en cada torneo y eso habla del carácter de este grupo”.
El DT cerró con un mensaje de orgullo hacia su plantel: “Esto no es solo ganar partidos, también es construir un liderazgo humano. Eso me enorgullece tanto como los títulos”.
