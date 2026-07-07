Valentina Cervantes mostró el tierno festejo de Benjamín tras el triunfo de la Selección Argentina
Finalizado el encuentro frente a Egipto por el Mundial 2026, la influencer compartió un momento familiar que conmovió a sus seguidores.
Valentina Cervantes dijo presente una vez más para alentar a Enzo Fernández en un nuevo compromiso de la Selección Argentina por el Mundial 2026. La influencer asistió al estadio de Atlanta United acompañada por sus hijos, Olivia y Benjamín, y, luego de la victoria de la Albiceleste frente a Egipto, compartió en sus redes el tierno festejo del menor de la familia, un video que rápidamente conquistó a sus seguidores.
Horas antes del encuentro, la ex participante de "MasterChef Celebrity" había viajado rumbo a Atlanta junto a los chicos y fue mostrando distintos momentos del trayecto a través de sus historias. También publicó imágenes junto a familiares y amigos del mediocampista en los alrededores del Mercedes Benz Stadium, donde llevaron una bandera dedicada al campeón del mundo con la frase: "Enzo, con vos a todos lados. San Martín".
Después del encuentro, Valentina retrató el ambiente de celebración que se vivió dentro del estadio tras el triunfo argentino. El momento llamó especialmente la atención porque, semanas atrás, durante una entrevista con "Por el Mundo", había revelado que Benjamín solía asustarse por el ruido y la intensidad de los estadios. Sin embargo, en esta oportunidad, el pequeño de 3 años dejó esos miedos atrás y disfrutó de los festejos como un hincha más.
En uno de los registros que publicó la influencer, se observa a Benjamín sobre los hombros de una mujer rubia, sonriendo mientras acompañaba la celebración. Con una camiseta de la Selección Argentina en la mano, el hijo de Enzo Fernández la agitó al ritmo de los cánticos de su mamá y del resto de los hinchas para celebrar un nuevo triunfo de la Scaloneta.
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