Valentina Cervantes mostró el tierno festejo de Benjamín tras el triunfo de la Selección Argentina

Después del encuentro, Valentina retrató el ambiente de celebración que se vivió dentro del estadio tras el triunfo argentino. El momento llamó especialmente la atención porque, semanas atrás, durante una entrevista con "Por el Mundo", había revelado que Benjamín solía asustarse por el ruido y la intensidad de los estadios. Sin embargo, en esta oportunidad, el pequeño de 3 años dejó esos miedos atrás y disfrutó de los festejos como un hincha más.