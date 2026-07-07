Un flashback: la avivada táctica de Lionel Messi que evitó la eliminación de Argentina

Los centrales dejaron de tener una referencia fija, el lateral ya no sabía si salir o esperar y comenzaron a aparecer espacios que durante más de una hora habían permanecido cerrados. Lo que había sido un rompecabezas para Argentina pasó a convertirse en un problema para los africanos.

El gol de Cuti Romero en la voz de Mariano Closspic.twitter.com/jeCiI2oNgL — minutouno (@minutounocom) July 7, 2026

La transformación fue inmediata.

En apenas cinco minutos, Messi fabricó la remontada. Primero metió un centro perfecto para la aparición de Cristian Cuti Romero, que ganó de arriba para descontar. Después leyó antes que nadie una sucesión de rebotes dentro del área y apareció completamente libre para el 2-2.

No fue casualidad. Tampoco inspiración pura. Fue lectura del juego.

Con el empate, Egipto perdió la serenidad. El partido dejó de jugarse donde los egipcios querían y empezó a disputarse en el terreno que más le convenía a Argentina: el del ida y vuelta, los espacios y las transiciones rápidas.

Y ahí ya era demasiado tarde para contener al campeón del mundo.

ES UN BUEN MOMENTO PARA HACER UN GOL DON MESSIpic.twitter.com/P7pnDPXrVO — minutouno (@minutounocom) July 7, 2026

La contra encabezada por Lautaro Martínez y definida por Enzo Fernández selló el 3-2 definitivo y una clasificación que durante largos pasajes del encuentro parecía escaparse de las manos.

Las estadísticas dirán que Messi dio una asistencia y convirtió un gol. El resultado contará que Argentina remontó un 0-2 para meterse en los cuartos de final.

Pero el verdadero punto de quiebre fue otro. Estuvo en esa decisión casi imperceptible de correrse unos metros hacia la derecha. Un movimiento que pareció pequeño, pero que terminó siendo gigantesco.

Porque cuando el fútbol se convierte en un problema de ajedrez, Messi suele jugar dos o tres movidas antes que el resto.