Distinta vara: la acción de Bellingham que volvió a poner bajo la lupa la nueva regla de la FIFA

En el partido entre Paraguay y Turquía, el árbitro Iván Barton decidió expulsar al atacante paraguayo luego de revisar una acción similar. Aquella determinación fue considerada histórica porque se transformó en la primera tarjeta roja aplicada bajo el marco de la popularmente llamada “Ley Vinícius”, una medida impulsada tras el incidente que involucró al brasileño Vinicius Junior y a Prestianni.

Aunque el nombre se popularizó rápidamente, no se trata de una norma oficial incorporada al reglamento con esa denominación. En realidad, corresponde a una nueva interpretación disciplinaria promovida por la FIFA y la IFAB con el objetivo de combatir conductas ofensivas difíciles de detectar. La intención es impedir que los jugadores oculten comentarios potencialmente discriminatorios o insultantes cubriéndose la boca durante discusiones con adversarios.

A partir de ahora, dependiendo de la gravedad observada por los árbitros, la sanción puede llegar incluso a una expulsión directa. En el caso de Bellingham, el árbitro hondureño Said Martínez observó la situación y consideró que no existían elementos suficientes para interpretar que el intercambio había sido ofensivo. Por ese motivo decidió no intervenir disciplinariamente.

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La bronca de Queiroz y la respuesta de Bellingham

La controversia incluso llegó a los protagonistas. Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, aseguró que el mediocampista inglés reaccionó de manera inapropiada durante la discusión. “Reaccionó mal y profirió insultos”, afirmó el técnico portugués. Luego agregó: “Hubo un pequeño chispazo verbal, pero luego nos calmamos. El fútbol no es bailar en un salón con esmoquin. No es un espectáculo”.

Por su parte, Bellingham admitió haber cometido una entrada innecesaria que originó el altercado, aunque evitó profundizar sobre el intercambio verbal: “Fue justo cuando hice una entrada absurda, para ser sincero. Intentaba recuperar el balón; seguí la jugada un poco y terminé golpeando al chico”.

Esa evaluación fue la que despertó cuestionamientos, ya que para muchos las imágenes mostraban una acción prácticamente idéntica a la protagonizada por Almirón pocos días antes. Mientras tanto, la Federación Paraguaya elevó un reclamo formal reclamando criterios uniformes en la aplicación de la norma. La FIFA confirmó haber recibido la presentación y anunció que analizará los episodios señalados.