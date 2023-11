Djokovic se coronó campeón y logró la séptima en el Masters 1000

De esta manera, Djokovic, número 1 del mundo, quien no cae en un partido desde que lo hiciera en la final de Wimbledon ante el español Carlos Alcaraz, se convierte en el primer jugador capaz de alcanzar 40 títulos ATP Masters 1.000. Desde que cedió en el césped del All England Club de Londres, el serbio acumula una racha de 18 triunfos consecutivos, conquistando Cincinnati, US Open y París-Bercy.