Doblete de Cristiano Ronaldo en la goleada de Portugal a Armenia

A dos de ser el máximo goleador en Eliminatorias

Cristiano Ronaldo alcanzó este sábado la marca de 38 goles en Eliminatorias clasificatorias a una Copa del Mundo, volviendo a tomar ventaja de Messi, que lo había empatado en 36 con su doblete ante Venezuela, y quedando a solo uno del máximo goleador en ese apartado: Carlos “Pescadito” Ruíz, de Guatemala, que sumó 39 a lo largo de su carrera. Con dos goles más, el astro portugués se quedará con ese título de privilegio en solitario.