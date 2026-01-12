La policía de Brasil endureció los controles en las rutas: todo lo que hay que saber

Entre las recomendaciones más importantes, la policía aconsejó además revisar antes de salir:

Luces.

Sistema de frenos.

Estado de los neumáticos.

También advirtieron sobre un punto que suele pasar desapercibido: verificar si el vehículo tiene multas pendientes en Brasil. “Las deudas pueden resultar en la incautación del vehículo durante los controles”, advirtió la PRF.

ruta brasil

La consulta puede hacerse en el sitio oficial de la PRF introduciendo únicamente la matrícula del automóvil. En caso de infracciones, el pago puede realizarse por internet o en cualquier delegación policial, donde se genera una boleta que se abona en un tótem electrónico, evitando demoras o problemas durante el viaje.

La PRF recomendó además extremar las precauciones en las principales carreteras turísticas:

BR-290

BR-116

BR-101

BR-471

Varios tramos se encuentran en obras, con desvíos, reducción de carriles y señalización provisoria. En particular, en la BR-471, dentro de la Reserva de Taim, existe un alto riesgo de cruce de animales silvestres, motivo por el cual se aconseja evitar la conducción nocturna en esa zona.