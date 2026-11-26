Dolor en el fútbol europeo: murió el exarquero de Islandia que había sido homenajeado frente a la Argentina
El exarquero de la Selección de Islandia, Ingvar Jónsson, falleció a los 37 años tras luchar contra una larga enfermedad diagnosticada en mayo pasado.
El fútbol europeo está de luto tras confirmarse este jueves la muerte de Ingvar Jónsson, exarquero de la Selección de Islandia, a los 37 años, luego de luchar contra un cáncer que le habían diagnosticado en mayo pasado. La noticia fue comunicada por la Federación Islandesa de Fútbol y provocó una profunda conmoción en el deporte de su país.
A partir de su diagnóstico en mayo, Ingvar Jónsson se había alejado de la actividad profesional para iniciar un tratamiento de quimioterapia, etapa en la que recibió el respaldo público de su club, el Víkingur Reykjavík.
Con ocho partidos disputados en el seleccionado mayor islandés, formó parte del histórico plantel que alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa de Francia 2016, donde Islandia eliminó a Inglaterra por 2-1 antes de caer frente al anfitrión por 5-2.
La carrera de Ingvar Jónsson y el homenaje antes del partido contra la Selección Argentina
A nivel de clubes, Ingvar Jónsson construyó una extensa trayectoria en el fútbol islandés y sumó experiencias en Noruega y Dinamarca, hasta regresar en 2020 a su país para defender el arco de Víkingur Reykjavík, institución con la que conquistó cuatro campeonatos de liga y tres copas nacionales.
Su lucha contra la enfermedad también dejó un recuerdo reciente vinculado a la Selección argentina:
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El gesto en Estados Unidos: en junio pasado, durante la concentración en Auburn, Alabama, en la previa del amistoso ante el equipo dirigido por Lionel Scaloni, los jugadores de Islandia posaron con una camiseta con su nombre para enviarle fuerzas en medio de su tratamiento.
El cruce ante la Albiceleste: tras aquel emotivo homenaje fuera de la cancha, el combinado islandés cayó por 3-0 frente a la Selección argentina, que se impuso con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada.
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