El fútbol europeo está de luto tras confirmarse este jueves la muerte de Ingvar Jónsson, exarquero de la Selección de Islandia, a los 37 años, luego de luchar contra un cáncer que le habían diagnosticado en mayo pasado. La noticia fue comunicada por la Federación Islandesa de Fútbol y provocó una profunda conmoción en el deporte de su país.