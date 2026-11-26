• Torneo Clausura: quedó eliminado en octavos ante Instituto.

• Copa Argentina: perdió 1-0 con Barracas Central en 16avos de final.

• Tabla Anual: terminó 15° y se quedó sin Copa Libertadores ni Copa Sudamericana 2027.

Su historia en el Globo y lo que viene

El primer ciclo de Martínez fue entre julio y diciembre de 2023. En 23 partidos sumó 12 triunfos, 3 empates y 8 derrotas, llegó a los cuartos de final de la Copa de la Liga y logró mantener al equipo en Primera. Después se fue a Boca y luego dirigió a Cerro Porteño, antes de volver a Parque Patricios.

Martínez se suma a una larga lista de técnicos que dejaron su cargo en la Primera División durante 2026: son más de 30 en lo que va del año, y los últimos fueron Pedro Troglio en Banfield y Julio César Falcioni en Atlético Tucumán.