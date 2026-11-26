Huracán se quedó sin DT: el dato que terminó de sentenciar a Diego Martínez
Tras la eliminación ante Instituto en el Clausura, Diego Martínez y Abel Poza acordaron cortar el vínculo, que vencía en junio de 2027.
Diego Martínez ya no es el entrenador de Huracán. El club de Parque Patricios confirmó este jueves 26 de noviembre la salida del DT después de una reunión con el presidente Abel Poza, en la que ambas partes decidieron terminar la relación "de común acuerdo". Así se cierra el segundo ciclo del técnico en el Globo.
La decisión llegó días después de la derrota 2-1 ante Instituto en Córdoba, por los octavos de final del Torneo Clausura, que dejó afuera al equipo. Según informó Ámbito, Martínez tenía contrato hasta junio de 2027.
El comunicado de Huracán
El club anunció la salida en sus redes sociales: "Después de una reunión entre Abel Poza y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club. Agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado en nuestra institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos". Por ahora, el club no informó quién será el interino ni cuándo pretende tener nuevo entrenador.
Los números de Diego Martínez en Huracán
En este segundo paso, Martínez dirigió 37 partidos oficiales en 2026, con 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas, una efectividad del 45,05%. Estos fueron los puntos más importantes del año:
• Torneo Apertura: llegó a cuartos de final después de eliminar a Boca en la Bombonera y quedó afuera contra Argentinos Juniors.
• Torneo Clausura: quedó eliminado en octavos ante Instituto.
• Copa Argentina: perdió 1-0 con Barracas Central en 16avos de final.
• Tabla Anual: terminó 15° y se quedó sin Copa Libertadores ni Copa Sudamericana 2027.
Su historia en el Globo y lo que viene
El primer ciclo de Martínez fue entre julio y diciembre de 2023. En 23 partidos sumó 12 triunfos, 3 empates y 8 derrotas, llegó a los cuartos de final de la Copa de la Liga y logró mantener al equipo en Primera. Después se fue a Boca y luego dirigió a Cerro Porteño, antes de volver a Parque Patricios.
Martínez se suma a una larga lista de técnicos que dejaron su cargo en la Primera División durante 2026: son más de 30 en lo que va del año, y los últimos fueron Pedro Troglio en Banfield y Julio César Falcioni en Atlético Tucumán.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario