El sentido mensaje de la familia de Rubén Rada para despedirlo: "Muchísimo dolor"
La familia del reconocido músico confirmó la triste noticia y agradeció las muestras de cariño y el acompañamiento recibido en sus últimos días.
La familia de Rubén Rada confirmó este miércoles 26 de agosto la muerte del reconocido músico. Sus seres queridos dieron a conocer la triste noticia mediante un comunicado en el que también agradecieron el acompañamiento y las muestras de cariño recibidas.
En el mensaje, su círculo íntimo contó cómo fueron sus últimas semanas y dedicó unas palabras a los profesionales que estuvieron a cargo de su atención.
El comunicado de la familia de Rubén Rada
En redes sociales, el entorno del músico escribió: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más. Familia Rada".
Así, la familia eligió despedir públicamente al artista y compartir con quienes siguieron con preocupación su estado de salud las circunstancias de su fallecimiento.
La noticia provocó una profunda tristeza en el mundo de la música y la cultura rioplatense, donde Rubén Rada construyó una extensa trayectoria y se convirtió en una de sus figuras más reconocidas.
Quién fue Rubén Rada
Omar Rubén Rada Silva, popularmente conocido como "El Negro" Rada nació en 1943 y se convirtió en un legendario cantautor, compositor, percusionista y actor uruguayo. Se consolidó como una de las figuras más influyentes e innovadoras de la música popular del Río de la Plata y de toda América Latina.
Dentro de su trayectoria musical, fue uno de los principales responsables de fusionar el candombe afro-uruguayo con géneros universales como el rock, el jazz, el funk y el pop.
Por otro lado, formó parte de agrupaciones fundamentales de la historia musical rioplatense como El Kinto (junto a Eduardo Mateo), Totem y Opa, esta última con gran proyección internacional en Estados Unidos durante los años 70.
Quienes disfrutaron de su arte, han destacado su capacidad vocal única, su dominio escénico y su maestría interpretando la percusión tradicional del candombe (los tambores chico, repique y piano). Además de sus álbumes de fusión y funk, desarrolló un exitoso repertorio de música infantil con el proyecto Rada Kids.
En 2011 fue galardonado con el Grammy Latino a la Excelencia Musical por su trayectoria.
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