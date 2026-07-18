Kevin Durant reunió a Lionel Messi, Tom Brady y Novak Djokovic en una selfie que ya recorre el mundo

El encuentro reunió además a otras figuras internacionales, entre ellas el rapero Travis Scott, el comediante Kevin Hart y el empresario Michael Rubin, organizador del Fanatics Fest. La imagen no tardó en viralizarse y fue celebrada por miles de usuarios, que destacaron el privilegio de ver reunidos en una misma postal a varias de las personalidades más influyentes del deporte mundial.

La selfie rápidamente se convirtió en una de las postales más emblemáticas de la previa de la final del Mundial 2026, ya que reunió en una sola imagen a campeones y referentes de distintas generaciones y disciplinas.