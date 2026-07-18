Kevin Durant reunió a Lionel Messi, Tom Brady y Novak Djokovic en una selfie que ya recorre el mundo
El crack de la NBA aprovechó un evento en Nueva York para inmortalizar una fotografía junto a algunas de las máximas leyendas del deporte.
En la previa de la gran final del Mundial 2026, una imagen logró captar toda la atención de los fanáticos del deporte. Kevin Durant, una de las máximas figuras de la NBA, compartió escenario con varias leyendas internacionales y decidió inmortalizar el momento con una selfie que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
La histórica fotografía fue tomada durante el Fanatics Fest, celebrado en Nueva York, un evento que reunió a destacadas personalidades del deporte y del espectáculo en la antesala del esperado duelo entre Argentina y España por el título mundial.
Gracias a su estatura y a la ubicación privilegiada que tenía sobre el escenario, el actual jugador de los Houston Rockets extendió su brazo y capturó una imagen que reunió a algunos de los deportistas más importantes de la historia reciente.
Una foto repleta de estrellas
En la selfie aparecen Lionel Messi, Tom Brady y Novak Djokovic, tres referentes absolutos de sus respectivas disciplinas, compartiendo el momento junto a Durant ante la mirada de los presentes.
La fotografía también contó con la presencia del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, el mediocampista español Rodri y el exfutbolista inglés Rio Ferdinand, quienes ocuparon la primera fila durante el evento.
El encuentro reunió además a otras figuras internacionales, entre ellas el rapero Travis Scott, el comediante Kevin Hart y el empresario Michael Rubin, organizador del Fanatics Fest. La imagen no tardó en viralizarse y fue celebrada por miles de usuarios, que destacaron el privilegio de ver reunidos en una misma postal a varias de las personalidades más influyentes del deporte mundial.
La selfie rápidamente se convirtió en una de las postales más emblemáticas de la previa de la final del Mundial 2026, ya que reunió en una sola imagen a campeones y referentes de distintas generaciones y disciplinas.
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