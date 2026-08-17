Don José de San Martín y el fútbol argentino: los clubes que llevan el nombre del Libertador
A 176 años de su muerte, su figura también está presente en el deporte: al menos 125 instituciones argentinas llevan su nombre y cinco compiten en categorías nacionales.
Cada 17 de agosto, Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras fundamentales de la historia nacional y de la independencia sudamericana. Su legado atraviesa la política, la cultura, la educación y la identidad del país, pero también tiene una presencia particular en un ámbito que, a primera vista, parece alejado de las gestas militares: el fútbol.
El apellido del Libertador aparece en numerosas instituciones deportivas de todo el territorio argentino. De acuerdo con el relevamiento mencionado, al menos 125 clubes deportivos llevan su nombre, una cifra que lo ubica por encima de otros próceres nacionales y que refleja la enorme influencia simbólica que mantiene su figura.
San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en el actual territorio de Corrientes, cuando la región formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años. Sus restos descansan actualmente en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Aunque el fútbol todavía no había adquirido la importancia que tendría décadas después, su apellido terminó convirtiéndose en una denominación habitual para clubes, ligas y entidades deportivas.
Los cinco San Martín que compiten en categorías nacionales
La presencia del Libertador en el fútbol argentino se puede observar incluso en las principales categorías del deporte. Actualmente, cinco equipos con su apellido compiten en torneos nacionales: San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, San Martín de Mendoza, San Martín de Burzaco y Sportivo General San Martín de Formosa.
La cifra aumenta si se incluyen los equipos que participan del Torneo Regional Federal Amateur, donde el número de asociaciones deportivas vinculadas con el apellido de San Martín llega a 14.
El primer antecedente de un club con esta denominación se remonta a fines del siglo XIX. El San Martín Athletic Club fue fundado el 2 de julio de 1899 en la localidad bonaerense de San Martín. La institución utilizaba los colores violeta, blanco y rojo y estuvo afiliada entre 1901 y 1909. Además, participó de la Primera División entre 1906 y 1908. Según los registros históricos, su origen habría estado relacionado con el ámbito ferroviario.
Pocos años después apareció una de las instituciones más importantes de esta tradición. En 1907 fue fundado el Club Atlético San Martín de San Juan, conocido popularmente como El Verdinegro. Es considerado el club argentino más antiguo con ese nombre dentro del fútbol oficial y acumula 28 títulos locales, además de haber participado en la máxima categoría.
San Martín de Tucumán y una historia marcada por grandes triunfos
El Club Atlético San Martín de Tucumán nació el 2 de noviembre de 1909 y con el paso de las décadas construyó una importante historia dentro del fútbol argentino. Entre sus logros se encuentra el recordado Campeonato de la República de 1944, además de triunfos que quedaron grabados en la memoria de sus hinchas. Uno de los más destacados fue el 6-1 frente a Boca Juniors durante el Apertura 1988.
San Martín de San Juan también consiguió un resultado idéntico frente al Xeneize, aunque en su caso ocurrió en 2013. Estos antecedentes alimentaron la tradición futbolística de dos instituciones que llevan el apellido del prócer y que lograron convertirse en referentes de sus respectivas provincias.
La expansión del nombre no quedó limitada a Tucumán y San Juan. En Mendoza, el Atlético Club San Martín, fundado en 1927 en el departamento que lleva el nombre del Libertador, representa a la región de Cuyo y compite en el Torneo Federal A.
En Formosa, el Club Sportivo General San Martín lleva la denominación del prócer en el noreste argentino, mientras que en el conurbano bonaerense aparece San Martín de Burzaco, institución fundada en 1936 y con una extensa trayectoria en las categorías del Ascenso.
El año en que surgieron 14 clubes con su nombre
Uno de los momentos de mayor expansión de esta tradición fue 1950, declarado “Año del Libertador General San Martín”. Durante ese período se fundaron 14 clubes que incorporaron su apellido en nueve provincias diferentes.
La influencia también alcanzó a las ligas regionales. Entre las instituciones que llevan su nombre aparecen la Liga Departamental de Fútbol “San Martín” de San Jorge, en Santa Fe, y la Liga Departamental de Fútbol “General San Martín” de Tartagal, en Salta.
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