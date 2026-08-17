Don José de San Martín y el fútbol argentino: los clubes que llevan el nombre del Libertador

El primer antecedente de un club con esta denominación se remonta a fines del siglo XIX. El San Martín Athletic Club fue fundado el 2 de julio de 1899 en la localidad bonaerense de San Martín. La institución utilizaba los colores violeta, blanco y rojo y estuvo afiliada entre 1901 y 1909. Además, participó de la Primera División entre 1906 y 1908. Según los registros históricos, su origen habría estado relacionado con el ámbito ferroviario.

Pocos años después apareció una de las instituciones más importantes de esta tradición. En 1907 fue fundado el Club Atlético San Martín de San Juan, conocido popularmente como El Verdinegro. Es considerado el club argentino más antiguo con ese nombre dentro del fútbol oficial y acumula 28 títulos locales, además de haber participado en la máxima categoría.

San Martín de Tucumán y una historia marcada por grandes triunfos

El Club Atlético San Martín de Tucumán nació el 2 de noviembre de 1909 y con el paso de las décadas construyó una importante historia dentro del fútbol argentino. Entre sus logros se encuentra el recordado Campeonato de la República de 1944, además de triunfos que quedaron grabados en la memoria de sus hinchas. Uno de los más destacados fue el 6-1 frente a Boca Juniors durante el Apertura 1988.

San Martín de San Juan también consiguió un resultado idéntico frente al Xeneize, aunque en su caso ocurrió en 2013. Estos antecedentes alimentaron la tradición futbolística de dos instituciones que llevan el apellido del prócer y que lograron convertirse en referentes de sus respectivas provincias.

La expansión del nombre no quedó limitada a Tucumán y San Juan. En Mendoza, el Atlético Club San Martín, fundado en 1927 en el departamento que lleva el nombre del Libertador, representa a la región de Cuyo y compite en el Torneo Federal A.

En Formosa, el Club Sportivo General San Martín lleva la denominación del prócer en el noreste argentino, mientras que en el conurbano bonaerense aparece San Martín de Burzaco, institución fundada en 1936 y con una extensa trayectoria en las categorías del Ascenso.

El año en que surgieron 14 clubes con su nombre

Uno de los momentos de mayor expansión de esta tradición fue 1950, declarado “Año del Libertador General San Martín”. Durante ese período se fundaron 14 clubes que incorporaron su apellido en nueve provincias diferentes.

La influencia también alcanzó a las ligas regionales. Entre las instituciones que llevan su nombre aparecen la Liga Departamental de Fútbol “San Martín” de San Jorge, en Santa Fe, y la Liga Departamental de Fútbol “General San Martín” de Tartagal, en Salta.