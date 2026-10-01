Lionel Messi compró un histórico club de España: dónde queda y los detalles de la millonaria apuesta

El capitán del Inter Miami volvió a sacudir la industria deportiva internacional con un movimiento empresarial histórico fuera del campo de juego. Lionel Messi concretó de manera oficial la adquisición del C.D.EldenseHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información, centenaria entidad que milita en la Segunda División del fútbol de España. La transacción se cerró este 1 de octubre a través del Grupo Mas, la estructura de negocios que el astro rosarino integra junto a sus socios Jorge y José Mas.