Hostigamiento a Esteban Edul: recibió casi 300 amenazas tras las polémicas de Estudiantes vs Rosario Central
El periodista de ESPN denunció que filtraron su número de teléfono luego de sus análisis arbitrales. Reveló los motivos de las agresiones y lanzó duras críticas al uso del VAR.
El clima caldeado que rodea al fútbol argentino cruzó un nuevo límite preocupante. El periodista de ESPN Esteban Edul denunció haber recibido cerca de 300 llamadas y mensajes con agresiones en su teléfono celular, luego de la polémica actuación arbitral en el encuentro entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central.
La escalada de violencia verbal se desató tras la viralización de su número privado en redes sociales y grupos de mensajería. Si bien el comentarista aclaró que las agresiones en plataformas digitales son habituales en su profesión, remarcó que la irrupción masiva en su WhatsApp personal requería una denuncia pública para no naturalizar este tipo de conductas.
Hostigamiento a Esteban Edul: recibió casi 300 amenazas tras las polémicas de Estudiantes vs Rosario Central
El periodista vinculó el hostigamiento directamente con sus comentarios en vivo y el análisis posterior de las jugadas divididas. Según su visión, el árbitro del partido cometió errores graves que perjudicaron a uno de los equipos. No obstante, rechazó categóricamente cualquier animosidad personal contra la institución rosarina y explicó que los hinchas suelen atribuir subjetividades o favoritismos cuando las opiniones técnicas no coinciden con sus pasiones.
A su vez, Edul desmintió la creencia popular de que los comentarios televisivos condicionan los fallos de las autoridades en el campo de juego. Remarcó que los árbitros actúan de manera autónoma, más allá de compartir con la transmisión las mismas repeticiones del VAR.
Lejos de guardar silencio tras lo sucedido, el comunicador apuntó contra la estructura del arbitraje nacional y aseguró que atraviesa el peor momento de su historia. En ese sentido, afirmó que la tecnología se está utilizando como una herramienta de poder y no de justicia, una situación que genera malestar sostenido en dirigentes, cuerpos técnicos y futbolistas, desencadenando episodios de tensión que terminan trasladándose directamente a los hinchas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario