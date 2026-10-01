Hostigamiento a Esteban Edul: recibió casi 300 amenazas tras las polémicas de Estudiantes vs Rosario Central

Lejos de guardar silencio tras lo sucedido, el comunicador apuntó contra la estructura del arbitraje nacional y aseguró que atraviesa el peor momento de su historia. En ese sentido, afirmó que la tecnología se está utilizando como una herramienta de poder y no de justicia, una situación que genera malestar sostenido en dirigentes, cuerpos técnicos y futbolistas, desencadenando episodios de tensión que terminan trasladándose directamente a los hinchas.