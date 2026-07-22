Boca llega diezmado al debut en la Copa Sudamericana: las cinco bajas para el playoff
El Xeneize recibirá este jueves a O'Higgins en la Bombonera por el partido de ida de los playoffs y deberá afrontar el encuentro con varias ausencias por problemas físicos.
Boca comenzará este jueves un semestre cargado de desafíos cuando reciba a O'Higgins de Chile en la Bombonera por el encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, en la previa del compromiso internacional, Rodolfo Arruabarrena recibió noticias opuestas que modificaron sus planes de cara al debut copero.
El regreso de Leandro Paredes representó una inyección anímica para el grupo. Luego de participar de la Copa del Mundo y de recibir un multitudinario recibimiento por parte de los hinchas en su vuelta al país, Paredes se presentó en el predio de Ezeiza para ponerse inmediatamente a disposición del cuerpo técnico. Existía incertidumbre sobre su disponibilidad debido al desgaste acumulado durante el Mundial, el largo viaje desde Estados Unidos y la lesión en las costillas que había sufrido durante el certamen.
No obstante, tras ser evaluado por los médicos del club, el volante quedó habilitado para integrar la convocatoria y todo indica que será una de las piezas importantes para el inicio de la serie frente al conjunto chileno. Pero mientras la presencia del capitán campeón del mundo generó alivio, la enfermería azul y oro siguió sumando nombres y obligó al Vasco a modificar el equipo que tenía en mente para afrontar uno de los encuentros más importantes del arranque de la temporada.
La enfermería de Boca de cara al duelo por Copa Sudamericana: cinco bajas para Arruabarrena
La ausencia más sensible es la de Leandro Lozano. El lateral uruguayo, que venía perfilándose como titular, sufrió una molestia física durante el entrenamiento realizado en el Boca Predio y no pudo completar la práctica. Tras los estudios correspondientes, quedó descartado para el partido y ni siquiera integrará la lista de convocados.
La baja del exfutbolista uruguayo obliga al entrenador a reorganizar la defensa y abre la puerta para que Dylan Gorosito vuelva a tener una oportunidad desde el inicio, en un sector donde Boca ya había experimentado varios cambios desde la llegada del nuevo cuerpo técnico.
A esa ausencia se suma la de Carlos Palacios. El mediocampista chileno había comenzado a recuperar ritmo futbolístico luego de superar una extensa recuperación por la lesión de rodilla que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas. Incluso había sumado minutos en la Copa Argentina, mostrando señales positivas en su regreso. Sin embargo, una nueva molestia física volvió a frenar su puesta a punto y el cuerpo médico decidió preservarlo para evitar riesgos mayores.
Otro de los nombres que quedó descartado es Milton Giménez. El delantero arrastra una molestia muscular que le impidió entrenarse con normalidad durante los últimos días y tampoco podrá estar disponible para el estreno internacional. Su ausencia representa un nuevo inconveniente para un ataque que ya llegaba condicionado y explica parte de los movimientos que la dirigencia realiza en el mercado de pases para incorporar un nuevo centrodelantero antes del cierre del libro de transferencias.
A estas tres bajas recientes se agregan otras dos que el cuerpo técnico ya tenía asumidas desde hace algunos días. Tomás Belmonte continúa recuperándose de su lesión y tampoco podrá ser tenido en cuenta para enfrentar a O'Higgins. El mediocampista sigue realizando trabajos diferenciados y apunta a regresar una vez que complete el proceso de rehabilitación previsto por el departamento médico.
La quinta ausencia corresponde a Adam Bareiro, quien también permanece fuera de las canchas por problemas físicos y no logró recuperarse a tiempo para el inicio de la serie de Copa Sudamericana. Con este panorama, la institución de la Ribera afrontará el primer gran compromiso internacional del semestre con una plantilla reducida en varios sectores del campo de juego.
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