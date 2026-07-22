Boca llega diezmado al debut en la Copa Sudamericana: las cinco bajas para el playoff

A esa ausencia se suma la de Carlos Palacios. El mediocampista chileno había comenzado a recuperar ritmo futbolístico luego de superar una extensa recuperación por la lesión de rodilla que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas. Incluso había sumado minutos en la Copa Argentina, mostrando señales positivas en su regreso. Sin embargo, una nueva molestia física volvió a frenar su puesta a punto y el cuerpo médico decidió preservarlo para evitar riesgos mayores.

Otro de los nombres que quedó descartado es Milton Giménez. El delantero arrastra una molestia muscular que le impidió entrenarse con normalidad durante los últimos días y tampoco podrá estar disponible para el estreno internacional. Su ausencia representa un nuevo inconveniente para un ataque que ya llegaba condicionado y explica parte de los movimientos que la dirigencia realiza en el mercado de pases para incorporar un nuevo centrodelantero antes del cierre del libro de transferencias.

A estas tres bajas recientes se agregan otras dos que el cuerpo técnico ya tenía asumidas desde hace algunos días. Tomás Belmonte continúa recuperándose de su lesión y tampoco podrá ser tenido en cuenta para enfrentar a O'Higgins. El mediocampista sigue realizando trabajos diferenciados y apunta a regresar una vez que complete el proceso de rehabilitación previsto por el departamento médico.

La quinta ausencia corresponde a Adam Bareiro, quien también permanece fuera de las canchas por problemas físicos y no logró recuperarse a tiempo para el inicio de la serie de Copa Sudamericana. Con este panorama, la institución de la Ribera afrontará el primer gran compromiso internacional del semestre con una plantilla reducida en varios sectores del campo de juego.