Giorgia Meloni apoyó al papa León XIV y Donald Trump se la cobró: "Creí que era valiente, pero me equivoqué"
El presidente de los Estados Unidos se despachó contra la Primera Ministro, quien a su vez retiró a Italia del memorando de seguridad y defensa con Israel.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, después de que ella apoyara públicamente al papa León XIV en sus declaraciones contra la guerra que Washington mantiene en Irán.
"Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra, estoy impactado", convino Donald Trump al medio italiano Corriere della Sera, donde también intentó provocar al público con un "¿le gusta a la gente que su presidente no haga nada para conseguir petróleo?".
"¿Le gusta a ella? No me lo puedo imaginar. Estoy impactado. Creía que era valiente, pero me equivoqué", añadió Trump en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias ANSA.
Hasta esta semana Italia se había mostrado alineada con los Estados Unidos si bien Georgia Meloni aclaró que no se uniría a las agresiones de Washington mantiene desde febrero contra Irán.
El round más reciente fueron los posteos estrambóticos, mesiánicos y blasfemos que Donald Trump publicó en su perfil de Truth Social donde se mostraba a él mismo como el Salvador y llamaba "débil" al papa León XIV y "terrible para la política exterior" por pedir por la paz.
"Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra", afirmó el lunes Meloni en un comunicado oficial.
"Ella es la inaceptable, porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear y volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad", retrucó luego Donald Trump, quien borró la imagen del "Jesutrump" tras recibir críticas de sus votantes por su blasfemia.
Este martes el mandatario estadounidense repitió que el papa León XIV "no tiene idea de lo que pasa en Irán", y que "no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando, no entiende que 42.000 manifestantes murieron en Irán el mes pasado".
A pesar de que hace sólo un año Georgia Meloni visitaba la Casa Blanca para reafirmar las buenas relaciones entre Estados Unidos e Italia, los acontecimientos más recientes la obligaron a tomar distancia.
Como primera medida, la Primer Ministro de Italia suspendió este martes la renovación automática del memorando de seguridad y defensa con Israel.
"Dada la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", declaró Meloni durante un viaje a Verona en el que ratificó su apoyo al papa León XIV, de origen estadounidense.
"Cuando se tienen amigos y aliados, sobre todo si son estratégicos, también hay que tener el valor de expresar el desacuerdo, que es lo que yo hago a diario. Porque creo que es lo que le hace bien a Europa, a Estados Unidos y a Occidente en general", señaló la premier.
"Las declaraciones, en particular sobre el Pontífice, fueron inaceptables. Expresé y expreso mi solidaridad con el papa León XIV, y les digo más: francamente yo no me sentiría cómoda en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos, digamos, no en esta parte del mundo", sentenció.
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