Esteban Andrada pidió disculpas tras su trompada en Zaragoza: "Estoy muy arrepentido"

Mientras tanto, Zaragoza emitió un comunicado oficial en el que confirmó que “analizarán los hechos acaecidos y tomarán las medidas disciplinarias pertinentes”, en un contexto donde en España ya se especula con que el club podría marginarlo hasta el final de la temporada. Incluso, distintas versiones señalan que la institución aragonesa tampoco ejecutaría la opción de compra por el pase del arquero surgido de Lanús, cuyo futuro aparece cada vez más comprometido tras un episodio que podría marcar un antes y un después en su paso por el fútbol español.

Ante ese escenario, Andrada dejó abierta la puerta para responder ante las autoridades: “Acá estoy para ver las consecuencias de La Liga, o si quiere que le vaya a dar explicaciones. Estoy disponible para ello”.

El comunicado de Zaragoza por la brutal agresión de Esteban Andrada

"En los instantes finales del SD Huesca - Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival.

Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás.

Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible.

Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes".