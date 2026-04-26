Esteban Andrada pidió disculpas tras su trompada en Zaragoza: "Estoy muy arrepentido"
El arquero argentino asumió su violenta agresión ante Huesca, pidió perdón a Jorge Pulido y quedó a disposición de La Liga y Zaragoza.
Tras la escandalosa trompada que le propinó a Jorge Pulido en pleno partido, Esteban Andrada, el exarquero de Boca y Lanús salió públicamente a hacer su descargo luego de las duras repercusiones que generó su conducta en España.
“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, expresó Sabandija, visiblemente golpeado por las críticas recibidas después de una acción que recorrió el mundo.
El arquero argentino intentó explicar que su reacción no representa su comportamiento habitual dentro de una carrera marcada por escasos antecedentes disciplinarios. “Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, la he tocado afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, sostuvo.
Además del pedido general, Andrada también se dirigió directamente al capitán de Huesca, víctima del golpe. “Estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento”, afirmó.
Mientras tanto, Zaragoza emitió un comunicado oficial en el que confirmó que “analizarán los hechos acaecidos y tomarán las medidas disciplinarias pertinentes”, en un contexto donde en España ya se especula con que el club podría marginarlo hasta el final de la temporada. Incluso, distintas versiones señalan que la institución aragonesa tampoco ejecutaría la opción de compra por el pase del arquero surgido de Lanús, cuyo futuro aparece cada vez más comprometido tras un episodio que podría marcar un antes y un después en su paso por el fútbol español.
Ante ese escenario, Andrada dejó abierta la puerta para responder ante las autoridades: “Acá estoy para ver las consecuencias de La Liga, o si quiere que le vaya a dar explicaciones. Estoy disponible para ello”.
El comunicado de Zaragoza por la brutal agresión de Esteban Andrada
"En los instantes finales del SD Huesca - Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival.
Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás.
Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible.
Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes".
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