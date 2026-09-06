Duro accidente de Charles Leclerc en el GP de Italia: bandera roja y la reacción de Franco Colapinto
El monegasco perdió el control de su Ferrari en las primeras vueltas de Monza y debió abandonar, lo que provocó la neutralización del circuito y benefició al piloto argentino.
El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 entregó su primer momento de máxima tensión apenas iniciada la competencia. En el tercer giro sobre el Autódromo Nacional de Monza, Charles Leclerc sufrió un impactante golpe tras perder el control de su monoplaza en una de las curvas del trazado, impactando fuertemente contra los neumáticos de contención y quedando fuera de carrera ante la mirada del público local.
La maniobra obligó a las autoridades del certamen a desplegar de inmediato la bandera roja para detener el ritmo del Gran Premio, permitir el ingreso de los servicios de asistencia y retirar los restos de la Ferrari dañada. Aunque el piloto descendió del vehículo por sus propios medios, se lo vio visiblemente afectado por los dolores provocados por el fuerte impacto y dolido por la rápida deserción en el circuito más emblemático para la escudería italiana.
Duro accidente de Charles Leclerc en el GP de Italia: bandera roja y Franco Colapinto aprovecha
La neutralización de la prueba le abrió una oportunidad inmejorable a Franco Colapinto. El joven piloto argentino, que había iniciado la competencia desde una histórica séptima posición de largada, reaccionó de manera impecable ante las incidencias iniciales del trazado, esquivó las complicaciones en pista y logró avanzar posiciones para ubicarse en un expectante cuarto lugar antes de la detención en boxes.
Con el procedimiento de bandera roja en marcha y la carrera momentáneamente en pausa, los equipos reorganizan sus estrategias dentro del pitlane a la espera de la reanudación oficial. Para el representante nacional, este reinicio representa una oportunidad dorada para consolidarse en la zona alta de la clasificación y pelear de forma directa por sumar puntos clave en el campeonato mundial.
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