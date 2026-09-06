Duro accidente de Charles Leclerc en el GP de Italia: bandera roja y la reacción de Franco Colapinto

La maniobra obligó a las autoridades del certamen a desplegar de inmediato la bandera roja para detener el ritmo del Gran Premio, permitir el ingreso de los servicios de asistencia y retirar los restos de la Ferrari dañada. Aunque el piloto descendió del vehículo por sus propios medios, se lo vio visiblemente afectado por los dolores provocados por el fuerte impacto y dolido por la rápida deserción en el circuito más emblemático para la escudería italiana.