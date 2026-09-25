Tenía a Cristiano Ronaldo como ídolo, enfrentó a Lionel Messi en el Mundial 2026 y cambió de opinión

Rogers incluso llevó esa sensación al partido que disputó contra el argentino en Atlanta: “Porque incluso en ese partido prácticamente no había nada que pudieras hacer contra él”, agregó sobre la actuación del capitán argentino. La edad de Messi fue otro de los aspectos que más llamó la atención del jugador inglés.

El rosarino tenía 39 años durante aquel encuentro y, aun así, fue determinante para que Argentina pudiera revertir un partido que había comenzado favorable para Inglaterra. “Y tiene 39 años y acaba de retirarse del fútbol internacional. Imaginate entonces lo que hacía antes”, completó Rogers.

De Cristiano Ronaldo a Neymar: los tres ídolos de Rogers

Rogers también explicó que su admiración futbolística no se reduce a la histórica comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo. El jugador de los Blues incorporó a Neymar a su lista de grandes referentes y destacó especialmente la variedad de recursos que tenía el brasileño.

“Mi elección personal sería Neymar. Para mí, no hay nada que no pueda hacer en una cancha. Así que esos son mis tres, simplemente por la época en la que crecí”, explicó.

La declaración permite entender que la valoración de Rogers está atravesada por los futbolistas que marcaron su formación como jugador. El luso aparece como su favorito, mientras que el rosarino y el brasileño completan un grupo de figuras que dejaron una huella durante su generación.