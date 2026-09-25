Tenía a Cristiano Ronaldo como ídolo, enfrentó a Lionel Messi en el Mundial 2026 y cambió de opinión
Morgan Rogers, mediocampista del Chelsea y de la Selección de Inglaterra, contó cómo fue enfrentarse al capitán en la semifinal de la Copa del Mundo.
Morgan Rogers creció admirando a Cristiano Ronaldo y durante años tuvo al portugués como su principal referente futbolístico. Sin embargo, la posibilidad de enfrentar personalmente a Lionel Messi en una semifinal del Mundial 2026 modificó su perspectiva sobre la dimensión del capitán de la Selección Argentina.
El mediocampista inglés, actualmente en el Chelsea, fue titular en aquel histórico encuentro disputado en Atlanta, donde Argentina venció 2-1 a Inglaterra y consiguió avanzar a la final. Messi tuvo una participación decisiva en el segundo tiempo al asistir a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para los dos goles que dieron vuelta el marcador.
Tiempo después de aquella experiencia, Rogers recordó lo que significó compartir una cancha con el argentino y reconoció que le resultó difícil imaginar hasta dónde podía llegar el nivel de Messi durante sus mejores años: “Ronaldo es mi favorito personalmente, pero jugué contra Messi en la semifinal del Mundial con 39 años y no lo podía creer, no puedo imaginar cómo sería en su mejor momento”, señaló Rogers en el programa CFC Unlocked, producido por los canales oficiales del Chelsea.
Morgan Rogers quedó sorprendido por Messi en la semifinal del Mundial
La reflexión del futbolista inglés no implicó abandonar su preferencia por Cristiano Ronaldo. Rogers dejó claro que el portugués continúa siendo su elección personal, pero explicó que enfrentarse a Messi le permitió dimensionar una diferencia que desde afuera puede resultar difícil de comprender. “Me imagino que, en su mejor momento, no tenías absolutamente nada que hacer contra él. Nada. Era imposible”, afirmó el mediocampista surgido de las divisiones inferiores del West Bromwich Albion.
Rogers incluso llevó esa sensación al partido que disputó contra el argentino en Atlanta: “Porque incluso en ese partido prácticamente no había nada que pudieras hacer contra él”, agregó sobre la actuación del capitán argentino. La edad de Messi fue otro de los aspectos que más llamó la atención del jugador inglés.
El rosarino tenía 39 años durante aquel encuentro y, aun así, fue determinante para que Argentina pudiera revertir un partido que había comenzado favorable para Inglaterra. “Y tiene 39 años y acaba de retirarse del fútbol internacional. Imaginate entonces lo que hacía antes”, completó Rogers.
De Cristiano Ronaldo a Neymar: los tres ídolos de Rogers
Rogers también explicó que su admiración futbolística no se reduce a la histórica comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo. El jugador de los Blues incorporó a Neymar a su lista de grandes referentes y destacó especialmente la variedad de recursos que tenía el brasileño.
“Mi elección personal sería Neymar. Para mí, no hay nada que no pueda hacer en una cancha. Así que esos son mis tres, simplemente por la época en la que crecí”, explicó.
La declaración permite entender que la valoración de Rogers está atravesada por los futbolistas que marcaron su formación como jugador. El luso aparece como su favorito, mientras que el rosarino y el brasileño completan un grupo de figuras que dejaron una huella durante su generación.
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