Arde Portugal: Cristiano Ronaldo abandonó la Selección y prometió revelar "toda la verdad"

Pocos minutos después de consumarse su partida, el propio atacante utilizó sus redes sociales para ratificar su salida y lanzar una fuerte advertencia. "A raíz de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar el campamento de entrenamiento", confirmó el futbolista en su cuenta de Instagram, dejando expuesta la tensión institucional.

Sin embargo, el pasaje más picante de su mensaje llegó sobre el final, donde prometió dar su versión de los hechos. “En el momento oportuno, le contaré a todo el pueblo portugués la verdad sobre las razones que me llevaron a abandonar la selección nacional, a la que siempre me he dedicado por completo”, sentenció el delantero.

La intempestiva salida abre un interrogante gigante sobre el futuro de la máxima figura del fútbol portugués en la Albirroja. Mientras el plantel debe afrontar sus compromisos deportivos, la gran incógnita pasa por saber si este episodio significó el punto final definitivo para la legendaria carrera de Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de su país.