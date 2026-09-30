Arde Portugal: Cristiano Ronaldo abandonó la Selección y prometió revelar "toda la verdad"
El astro de 41 años dejó la concentración tras la explosiva conferencia del DT Jorge Jesús, quien lo había relegado al banco, y publicó un duro comunicado.
El clima en la Selección de Portugal saltó por los aires en plena fecha de la Nations League. Tras las controversiales declaraciones del entrenador Jorge Jesús, Cristiano Ronaldo tomó la drástica decisión de abandonar la concentración del combinado luso antes del cruce frente a Dinamarca.
La determinación se dio luego de que el director técnico justificara haberlo dejado en el banco sin minutos ante Noruega y ratificara que tampoco lo utilizaría en el próximo compromiso.
Las palabras del DT, quien argumentó conocer la condición física del atacante por haber trabajado un año con él, desencadenaron una reacción inmediata.
Según imágenes replicadas por medios locales, el delantero de 41 años se subió a un vehículo oficial y se retiró del estadio Parken de Copenhague en la previa del entrenamiento del equipo, evidenciando un quiebre total en la relación con el cuerpo técnico.
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Pocos minutos después de consumarse su partida, el propio atacante utilizó sus redes sociales para ratificar su salida y lanzar una fuerte advertencia. "A raíz de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar el campamento de entrenamiento", confirmó el futbolista en su cuenta de Instagram, dejando expuesta la tensión institucional.
Sin embargo, el pasaje más picante de su mensaje llegó sobre el final, donde prometió dar su versión de los hechos. “En el momento oportuno, le contaré a todo el pueblo portugués la verdad sobre las razones que me llevaron a abandonar la selección nacional, a la que siempre me he dedicado por completo”, sentenció el delantero.
La intempestiva salida abre un interrogante gigante sobre el futuro de la máxima figura del fútbol portugués en la Albirroja. Mientras el plantel debe afrontar sus compromisos deportivos, la gran incógnita pasa por saber si este episodio significó el punto final definitivo para la legendaria carrera de Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de su país.
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