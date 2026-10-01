El campeón del mundo con España que volvió a cuestionar a la Selección Argentina: qué dijo

Laporte no detalló en profundidad cada una de las jugadas que motivaron sus críticas, aunque hizo referencia a distintos episodios ocurridos durante la Copa del Mundo.

El español también explicó que su cuestionamiento no estaba relacionado con nombres propios, sino con una percepción general sobre la manera en la que se desarrollaron determinados encuentros: “Me molestaba un poco ver esa imagen dentro del fútbol. Ahora implementando con el VAR con cada toque y que, de repente, haya empujones más fuertes de lo debido y se les permitía un poquito más. Pero nada, algo polémico, que tampoco quiero hablar más”.

El mensaje de Laporte a Nicolás Otamendi

A pesar de sus cuestionamientos hacia el comportamiento de Argentina, buscó diferenciar el análisis futbolístico de su relación personal con Nicolás Otamendi. El defensor español compartió plantel con el argentino durante su etapa en Manchester City y aseguró que mantienen una buena relación fuera de la cancha.

“Imagino que Nico quería representar a su país como todos y luchar hasta el final. Yo lo conozco fuera del fútbol, estuvimos juntos en el City, somos amigos y es una muy buena persona”, aseguró. De esta manera, intentó bajar el tono de cualquier enfrentamiento personal y ubicó sus críticas específicamente en lo sucedido durante los partidos.

Laporte también comparó la final con otros partidos de España

El defensor campeón del mundo también repasó el recorrido de La Roja y sostuvo que la final ante Argentina fue el partido más importante, aunque no necesariamente el de mejor rendimiento futbolístico para su equipo. Según su análisis, tuvo una actuación superior frente a Francia en las semifinales.

“El partido de la final fue el más significativo, 100 por ciento, pero no creo que haya sido nuestro mejor fútbol. Contra Francia (semifinales) jugamos mejor”, concluyó.