El campeón del mundo con España que volvió a cuestionar a la Selección Argentina: qué dijo
El defensor Aymeric Laporte recordó el partido decisivo de la Copa del Mundo y volvió a referirse al juego de la Albiceleste. También de los incidentes posteriores al encuentro.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España todavía genera declaraciones de algunos de sus protagonistas. Más de dos meses después de aquella definición, Aymeric Laporte volvió a referirse al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y cuestionó determinados comportamientos que, según su interpretación, se produjeron durante la competencia.
El defensor español fue entrevistado por Mario Suárez, exfutbolista del Atlético de Madrid, y durante la conversación recordó las declaraciones que había realizado antes de la final. En aquella oportunidad había señalado que la Albiceleste era un equipo que “deja muchos recados” y había cuestionado algunas acciones que, a su entender, no habían sido sancionadas.
En su nueva intervención, Laporte profundizó esa postura y utilizó términos fuertes para describir lo que observó durante el Mundial. El defensor del Athletic Club de Bilbao sostuvo que, desde su perspectiva, Argentina recibió un trato arbitral que permitió determinados contactos físicos durante los partidos.
¿Qué dijo Aymeric Laporte sobre Argentina?
“Lo que todo el mundo vio al final... Parecía que se les permitía más. No por figuras que puedan estar dentro del equipo, me da igual los nombres... Si lo llega a hacer otro equipo, no se habría permitido tanto. Es una imagen fea que en varios partidos se vea agresividad, antifútbol. No es fútbol eso”, sostuvo.
Laporte no detalló en profundidad cada una de las jugadas que motivaron sus críticas, aunque hizo referencia a distintos episodios ocurridos durante la Copa del Mundo.
El español también explicó que su cuestionamiento no estaba relacionado con nombres propios, sino con una percepción general sobre la manera en la que se desarrollaron determinados encuentros: “Me molestaba un poco ver esa imagen dentro del fútbol. Ahora implementando con el VAR con cada toque y que, de repente, haya empujones más fuertes de lo debido y se les permitía un poquito más. Pero nada, algo polémico, que tampoco quiero hablar más”.
El mensaje de Laporte a Nicolás Otamendi
A pesar de sus cuestionamientos hacia el comportamiento de Argentina, buscó diferenciar el análisis futbolístico de su relación personal con Nicolás Otamendi. El defensor español compartió plantel con el argentino durante su etapa en Manchester City y aseguró que mantienen una buena relación fuera de la cancha.
“Imagino que Nico quería representar a su país como todos y luchar hasta el final. Yo lo conozco fuera del fútbol, estuvimos juntos en el City, somos amigos y es una muy buena persona”, aseguró. De esta manera, intentó bajar el tono de cualquier enfrentamiento personal y ubicó sus críticas específicamente en lo sucedido durante los partidos.
Laporte también comparó la final con otros partidos de España
El defensor campeón del mundo también repasó el recorrido de La Roja y sostuvo que la final ante Argentina fue el partido más importante, aunque no necesariamente el de mejor rendimiento futbolístico para su equipo. Según su análisis, tuvo una actuación superior frente a Francia en las semifinales.
“El partido de la final fue el más significativo, 100 por ciento, pero no creo que haya sido nuestro mejor fútbol. Contra Francia (semifinales) jugamos mejor”, concluyó.
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