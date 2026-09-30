Polémica en Portugal: incertidumbre total por el presente de Cristiano Ronaldo en la Selección

Ronaldo se reunió con Jorge Jesús antes del próximo partido

Después del partido ante Noruega, Ronaldo mantuvo una conversación con Jorge Jesus en el hotel de concentración. Según los medios portugueses citados en las informaciones, el encuentro transcurrió en buenos términos. La charla se produjo antes de una nueva práctica del seleccionado, en la que volvió a aparecer una situación particular alrededor del capitán.

Ronaldo llegó junto al resto del plantel al centro de entrenamiento, pero no realizó los trabajos en el campo. Después de conversar con el entrenador, optó por regresar al hotel para completar una preparación individual. El delantero tampoco se sumó a las tareas en el gimnasio junto a João Félix y continuó su trabajo por separado.

La situación generó distintas versiones, aunque desde la Federación Portuguesa de Fútbol se indicó que la decisión no estuvo vinculada con una lesión. Según la explicación difundida, el estadio no disponía de una máquina necesaria para el trabajo previsto para Ronaldo. Por esa razón, el futbolista realizó su preparación individual en el gimnasio del hotel de concentración.

Antes de la sesión, Jesús también fue consultado sobre su relación con el máximo referente del seleccionado. “Hablo con Cristiano Ronaldo todos los días y a cada minuto”, respondió el entrenador, según publicó O Jogo. El propio Ronaldo, por su parte, sonrió y levantó el pulgar cuando fue consultado sobre si había mantenido una conversación con el técnico.

El presidente de la Federación Portuguesa viajó a la concentración

La sucesión de acontecimientos también derivó en la presencia de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), en la concentración del seleccionado. El dirigente tenía previsto trasladarse a las Azores para presenciar un partido de la selección sub-21 frente a Gibraltar, pero modificó sus planes y viajó hacia Escandinavia.

Según informaron medios portugueses, Proença tomó un vuelo desde Lisboa con destino a Copenhague, donde siguió de cerca las novedades del equipo mayor. Su llegada se produjo mientras aumentaba la expectativa alrededor de la situación de Ronaldo y su relación con Jesús. No hubo declaraciones públicas del presidente de la federación al arribar a la capital danesa.

¿Cristiano Ronaldo jugará contra Dinamarca?

La gran incógnita ahora está puesta en el próximo partido de Portugal. El seleccionado enfrentará a Dinamarca este jueves 1 de octubre desde las 15:45, en el Parken Stadion de Copenhague.

Jorge Jesús había dejado abierta la posibilidad de que Ronaldo tenga minutos en ese encuentro: “Eso no quiere decir que esté fuera de las opciones, al contrario. Quizás ahora con Dinamarca va a jugar”, había señalado el entrenador. Por el momento, Portugal no informó una lesión que impida al delantero participar.