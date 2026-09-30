Polémica en Portugal: incertidumbre total por el presente de Cristiano Ronaldo en la Selección
El delantero de 41 años no ingresó ante Noruega y tampoco participó del entrenamiento posterior con el plantel. Se reunió con Jorge Jesús y realizó un trabajo individual.
Cristiano Ronaldo quedó en el centro de la escena en la concentración de Portugal después de una serie de situaciones ocurridas tras la victoria ante Noruega. El delantero, que tiene 41 años, fue suplente y no ingresó en el triunfo por 2-1 por la UEFA Nations League, algo que no sucedía en un partido oficial de la selección desde hacía muchos años.
Al día siguiente, el atacante tampoco participó del entrenamiento en campo junto al resto del plantel. Luego de mantener una conversación con el entrenador Jorge Jesus, regresó al hotel de concentración en Malmö y realizó allí un trabajo individual. La situación generó atención en la prensa portuguesa, especialmente por la cercanía del próximo compromiso frente a Dinamarca.
Cristiano Ronaldo no jugó ante Noruega
El seleccionado luso consiguió una importante victoria por 2-1 ante Noruega, pero el resultado quedó acompañado por una situación particular: Cristiano permaneció en el banco durante todo el encuentro. El delantero realizó la entrada en calor y esperaba tener participación durante la segunda parte.
Sin embargo, Jorge Jesús finalmente decidió no enviarlo al campo debido al desarrollo del partido y al rendimiento de Gonçalo Ramos. El entrenador explicó posteriormente su determinación: “Estaba pensando meterlo (a Cristiano) en el juego pero después el partido va dictando otras cosas”. Además, descartó que la decisión estuviera relacionada con una lesión o inconveniente físico: “Estaba en condiciones de jugar el tiempo que yo quisiera”, aseguró.
La particularidad del episodio estuvo relacionada con la extensa trayectoria internacional de Ronaldo. El atacante no completaba un partido de Portugal sin ingresar desde 2008 en encuentros oficiales, un dato que rápidamente puso el foco sobre su situación.
Ronaldo se reunió con Jorge Jesús antes del próximo partido
Después del partido ante Noruega, Ronaldo mantuvo una conversación con Jorge Jesus en el hotel de concentración. Según los medios portugueses citados en las informaciones, el encuentro transcurrió en buenos términos. La charla se produjo antes de una nueva práctica del seleccionado, en la que volvió a aparecer una situación particular alrededor del capitán.
Ronaldo llegó junto al resto del plantel al centro de entrenamiento, pero no realizó los trabajos en el campo. Después de conversar con el entrenador, optó por regresar al hotel para completar una preparación individual. El delantero tampoco se sumó a las tareas en el gimnasio junto a João Félix y continuó su trabajo por separado.
La situación generó distintas versiones, aunque desde la Federación Portuguesa de Fútbol se indicó que la decisión no estuvo vinculada con una lesión. Según la explicación difundida, el estadio no disponía de una máquina necesaria para el trabajo previsto para Ronaldo. Por esa razón, el futbolista realizó su preparación individual en el gimnasio del hotel de concentración.
Antes de la sesión, Jesús también fue consultado sobre su relación con el máximo referente del seleccionado. “Hablo con Cristiano Ronaldo todos los días y a cada minuto”, respondió el entrenador, según publicó O Jogo. El propio Ronaldo, por su parte, sonrió y levantó el pulgar cuando fue consultado sobre si había mantenido una conversación con el técnico.
El presidente de la Federación Portuguesa viajó a la concentración
La sucesión de acontecimientos también derivó en la presencia de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), en la concentración del seleccionado. El dirigente tenía previsto trasladarse a las Azores para presenciar un partido de la selección sub-21 frente a Gibraltar, pero modificó sus planes y viajó hacia Escandinavia.
Según informaron medios portugueses, Proença tomó un vuelo desde Lisboa con destino a Copenhague, donde siguió de cerca las novedades del equipo mayor. Su llegada se produjo mientras aumentaba la expectativa alrededor de la situación de Ronaldo y su relación con Jesús. No hubo declaraciones públicas del presidente de la federación al arribar a la capital danesa.
¿Cristiano Ronaldo jugará contra Dinamarca?
La gran incógnita ahora está puesta en el próximo partido de Portugal. El seleccionado enfrentará a Dinamarca este jueves 1 de octubre desde las 15:45, en el Parken Stadion de Copenhague.
Jorge Jesús había dejado abierta la posibilidad de que Ronaldo tenga minutos en ese encuentro: “Eso no quiere decir que esté fuera de las opciones, al contrario. Quizás ahora con Dinamarca va a jugar”, había señalado el entrenador. Por el momento, Portugal no informó una lesión que impida al delantero participar.
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