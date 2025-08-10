Russo le dio día libre al plantel de Boca tras el empate ante Racing y generó polémica

Los jugadores, que se encuentran en el ojo de la tormenta y muy alejados de los hinchas, volverán a los entrenamientos recién el lunes 11 de agosto por la tarde en el predio de Ezeiza, con la mira puesta en el duelo frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, el domingo 17 de agosto a las 20:30, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Luego, el Xeneize recibirá a Banfield en fecha y horario a confirmar.