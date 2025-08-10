Russo le dio día libre al plantel de Boca tras el empate ante Racing y generó polémica
El DT decidió darle libre al plantel un día después del partido, en medio de los rumores sobre su continuidad y con el equipo acumulando 12 encuentros sin ganar.
Boca igualó 0-0 con Racing en La Bombonera y de esta manera extendió a doce la racha de partidos sin conocer la victoria. Más allá de algunos pasajes en los que el equipo insinuó poder quedarse con el triunfo y mostró cosas interesantes a nivel colectivo, la producción futbolística volvió a dejar muchas dudas y la tensión en el club crece partido tras partido.
El sábado, Miguel Ángel Russo sorprendió al no presentarse a la conferencia de prensa postpartido, lo que alimentó las versiones sobre un posible alejamiento. Sin embargo, en lugar de convocar a una práctica regenerativa, el entrenador optó por darle libre el domingo a todo el plantel, una medida que comunicó personalmente a Juan Román Riquelme, a la Comisión Directiva y a Marcelo Delgado, único integrante que quedó en el Consejo de Fútbol tras las sorpresivas salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini.
Los jugadores, que se encuentran en el ojo de la tormenta y muy alejados de los hinchas, volverán a los entrenamientos recién el lunes 11 de agosto por la tarde en el predio de Ezeiza, con la mira puesta en el duelo frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, el domingo 17 de agosto a las 20:30, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Luego, el Xeneize recibirá a Banfield en fecha y horario a confirmar.
El clima interno no es el mejor: la sequía de triunfos, el nivel del equipo y la incertidumbre sobre el futuro del DT ponen a Boca en una semana clave para su rumbo en el segundo semestre que solamente tendrá el Torneo Clausura en la mira ya que no clasificó a la Copa Libertadores y se quedó afuera de la Copa Argentina.
