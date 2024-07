El DT de Ecuador se tiene fe ante Argentina: "No es un equipo invencible"

Asimismo, no dudó en afirmar: "Tampoco es un equipo invencible, es muy difícil, pero no imposible. Estamos preparados para cualquiera de las situaciones, ya sea una Argentina con Messi o sin él, y a partir de ahí ajustar detalles para que no pueda brillar".

Las declaraciones del cuestionado entrenador español mostraron su confianza en que la Tri puede dar la sorpresa y eliminar al campeón del mundo. La expectativa para el encuentro es alta, ya que ambos equipos buscan avanzar a las semifinales y seguir en la lucha por el título continental.

Tras vencer a Canadá, Chile y Perú, los dirigidos por Scaloni avanzaron a cuartos de final con puntaje perfecto. Ahora, se enfrentarán a Ecuador este jueves a las 22 en Houston, Texas, en busca de un lugar en la semifinal. Del mismo lado del cuadro también están Venezuela y Canadá.

Hay bronca en Ecuador con Félix Sánchez Bas: los motivos

Sánchez Bas, cuestionado por algunos sectores debido a su estilo de juego, habría decidido dejar su cargo debido a la presión y las críticas. Según la periodista Domenica Rodríguez de ESPN Ecuador, el técnico ya tendría un acuerdo para dirigir al Al-Sadd de Qatar.

La tensión se ha incrementado con declaraciones del cronista Juan Fernando Laso, quien mencionó que Sánchez Bas estaría realizando trámites para dejar Ecuador y que incluso habría recibido amenazas. Este clima de incertidumbre podría afectar la concentración del equipo.