El polémico antecedente del encargado del VAR para Argentina vs Ecuador

Si bien González ya estuvo en la cabina que todo lo debía ver durante la victoria 2-0 de Argentina sobre Canadá en el debut, su nombre trae malos recuerdos para la Albiceleste.

El mal recuerdo que Leodán González le trae a la Selección

En la Copa América 2019, manejó la tecnología en la semifinal contra Brasil, donde hubo dos jugadas polémicas que no fueron sancionadas a favor de Argentina, provocando la indignación de Lionel Messi.

En ese encuentro, se reclamaron dos penales no sancionados sobre Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, lo que llevó a Messi a criticar duramente el arbitraje y la falta de intervención del VAR.

Messi Dani Alves.jpg El consuelo del brasileño al argentino tras la eliminación en Belo Horizonte

"Nos faltó el respecto con el arbitraje que hizo. Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR. Una cosa increíble. Todo el partido fue así", había disparado el capitán.

Y caliente, agregó: "Es para analizar y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitrajes. No creo que haga nada porque maneja todo Brasil, es muy complicado. Son jugadas claras que nunca revisaron, no fueron al VAR. Vieron manos boludas, faltas boludas, penales pelotudos… Y hoy no fueron al VAR",

Meses atrás, Roddy Zambrano, quien ofició de juez principal en aquel encuentro, reconoció que fue penal y el VAR no lo llamó. "Si yo veía esa jugada, yo sancionaba tiro penal", declaró el arbitro.