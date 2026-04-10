Edinson Cavani dio un paso clave en su recuperación y se ilusiona con volver en Boca

Embed Seguimos … pic.twitter.com/5kIuOcWYsN — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) April 5, 2026

En paralelo, la llegada de Adam Bareiro y su buen rendimiento ofensivo permitió que el cuerpo técnico manejara con mayor cautela los tiempos de recuperación del experimentado atacante. Lejos de apurarse, Cavani optó por avanzar paso a paso, priorizando su condición física para evitar recaídas.

Si bien todavía no hay una fecha concreta para su regreso, todo indica que mayo podría ser el mes en el que vuelva a estar disponible. Mientras tanto, el delantero continúa trabajando en silencio, enfocado en recuperar su mejor versión y volver a ser una pieza importante en un Boca que apunta a pelear tanto en el plano local como internacional. La expectativa crece con cada avance, y en el club confían en que, una vez recuperado, el goleador charrúa pueda aportar su jerarquía en un tramo decisivo de la temporada.

Embed Día a día … pic.twitter.com/5m1kYD3T0w — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) April 3, 2026