Edinson Cavani dio un paso clave en su recuperación y se ilusiona con volver en Boca
El delantero uruguayo retomó los trabajos con pelota tras una larga inactividad y mostró su entusiasmo en redes sociales, mientras apunta a regresar en las próximas semanas.
Después de un prolongado período alejado de las canchas, Edinson Cavani empieza a ver la luz al final del túnel. El delantero de Boca volvió a entrenarse con pelota luego de casi dos meses sin actividad, en un avance significativo dentro de su proceso de recuperación que alimenta la ilusión de un pronto regreso. A sus 39 años, el goleador atraviesa la etapa final de una rehabilitación compleja, marcada por molestias físicas que lo mantuvieron al margen en gran parte del ciclo reciente.
En este contexto, el simple hecho de volver a tener contacto con la pelota representa mucho más que un entrenamiento: es una señal concreta de progreso. El propio Cavani compartió su alegría en redes sociales, donde publicó una imagen del entrenamiento acompañada de una frase que reflejó su sentimiento: "Te extrañaba".
El mensaje no tardó en generar repercusiones entre sus compañeros y los hinchas, que esperan volver a verlo dentro del campo de juego. Entre las respuestas, se destacó la del paraguayo Ángel Romero, quien comentó: "¡Vamooos Edi!", celebrando el avance del uruguayo.
El camino hasta este punto no fue sencillo. En un principio, el diagnóstico oficial indicaba un "edema óseo postraumático asociado a trazo de fractura en apófisis transversa izquierda de L3 sin desplazamiento". Sin embargo, la recuperación se fue extendiendo más de lo esperado, lo que obligó al cuerpo médico a aplicar un tratamiento complementario mediante un bloqueo en la zona del psoas derecho.
Durante este tiempo, Cavani tuvo muy poca participación en el equipo. Bajo la conducción de Claudio Úbeda, apenas sumó minutos en cinco de los 24 partidos disputados, con apariciones breves ante Tigre, Talleres, Argentinos Juniors y Platense, además de un encuentro como titular frente a Racing. Esa falta de continuidad también estuvo ligada a la necesidad de no forzar su físico, algo que en el pasado le trajo complicaciones.
En paralelo, la llegada de Adam Bareiro y su buen rendimiento ofensivo permitió que el cuerpo técnico manejara con mayor cautela los tiempos de recuperación del experimentado atacante. Lejos de apurarse, Cavani optó por avanzar paso a paso, priorizando su condición física para evitar recaídas.
Si bien todavía no hay una fecha concreta para su regreso, todo indica que mayo podría ser el mes en el que vuelva a estar disponible. Mientras tanto, el delantero continúa trabajando en silencio, enfocado en recuperar su mejor versión y volver a ser una pieza importante en un Boca que apunta a pelear tanto en el plano local como internacional. La expectativa crece con cada avance, y en el club confían en que, una vez recuperado, el goleador charrúa pueda aportar su jerarquía en un tramo decisivo de la temporada.
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