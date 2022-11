Edwin Cardona se llevó sus cosas y no volverá a tener lugar en Racing

El paso de Edwin Cardona en Racing

Racing seguramente no recordará de la mejor manera a Edwin Cardona. En los 27 partidos que disputó con la camiseta de la "Academia" apenas marcó dos goles. Y eso se suma a los numerosos escándalos, como el control de alcoholemia positivo o haber celebrado el título de Boca en las redes sociales, que fueron demasiado para la paciencia de los hinchas albicelestes.

Dónde seguirá su carrera Edwin Cardona

Con Racing, Edwin Cardona sumó otro club al que seguramente no podrá volver en toda su carrera. Sin embargo, no quiere decir que otras instituciones no piensen en el colombiano como probable refuerzo ahora está disponible. Este sería el caso del Emelec de Ecuador, que en las últimas horas sonó como posible destino del volante.