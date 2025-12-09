Efecto boomerang: por qué los líderes de la fase regular no logran coronarse en la Liga Profesional

argentinos

En 2022, Boca se consagró ingresando como segundo, venciendo a Tigre, que venía del tercer lugar. Las excepciones fueron escasas y no alteraron el mapa general. El único caso entre todos estos torneos en el que un líder de zona logró ratificar ese rendimiento fue Colón en 2021, cuando venció a Racing por 3-0 en la final. Sin embargo, incluso en esa edición, Vélez -el puntero del otro grupo- tampoco consiguió meterse en la pelea decisiva.

El panorama es claro: la fase regular funciona como un ordenamiento necesario, pero pierde peso en la definición real del torneo. El formato potencia la capacidad de adaptación, exige picos de rendimiento puntuales y castiga cualquier distracción en los cruces directos. En este tipo de certámenes, no alcanza con ser el mejor durante la primera parte; la diferencia la marcan quienes llegan en su mejor momento cuando los márgenes se reducen al mínimo y cada detalle define la historia.