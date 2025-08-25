Una jugadora chilena de Independiente renunció tras los incidentes con la U. de Chile: "No puedo seguir"
Emily Muñoz, futbolista chilena del plantel de futsal, decidió rescindir su contrato y regresar a su país luego de los graves hechos de violencia en el Estadio Libertadores de América.
La noche del miércoles en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini quedó marcada por escenas de violencia entre hinchas que derivaron en destrozos, heridos de gravedad y varios detenidos. Los incidentes durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, no solo dejaron al fútbol en shock, sino que también impactaron de lleno en el plantel femenino de futsal del Rojo.
Emily Muñoz, jugadora chilena de 23 años y con pasado en la U de Chile, decidió abandonar la institución de Avellaneda tras el caos vivido. Con experiencia en la Selección de Chile de futsal, Muñoz había llegado a principios de año para reforzar el equipo, pero los episodios de violencia la llevaron a replantear su futuro y rescindir su contrato.
En diálogo con el portal Red Gol, la ala chilena relató el momento en que supo de los incidentes: “Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé golpeada con la tragedia, muy mal, angustiada por los cabros. Me dije a mí misma: ‘no puedo estar en este equipo’”.
La reacción de la futbolista fue inmediata. Al día siguiente se comunicó con la dirigencia para anunciar su decisión y recibió comprensión por parte de los directivos. “Hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería”, señaló.
Antes de emprender su regreso a Chile, Muñoz se despidió de sus compañeras, con quienes había formado un grupo unido, aunque aclaró que “lo que sucedió es más grande que cualquier vínculo deportivo”. Ya en su país natal, reafirmó su conexión con la U: “La U es mi familia”, expresó, dejando en claro que priorizó su bienestar emocional ante lo ocurrido.
En medio de la conmoción, el club de Avellaneda emitió un comunicado oficial en el que confirmó que ya fueron identificadas 25 personas que participaron de los incidentes gracias al trabajo conjunto con A.Pre.Vi.De. “Serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos el derecho de admisión de por vida”, señalaron desde la institución, que también destacó su compromiso para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, la Conmebol analiza los pasos a seguir y el resultado final del encuentro, mientras que el partido entre Independiente y Platense, por la fecha 6 del Torneo Clausura, fue postergado por decisión de las autoridades.
