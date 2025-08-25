Una jugadora chilena de Independiente renunció tras los incidentes con la U. de Chile: "No puedo seguir"

En medio de la conmoción, el club de Avellaneda emitió un comunicado oficial en el que confirmó que ya fueron identificadas 25 personas que participaron de los incidentes gracias al trabajo conjunto con A.Pre.Vi.De. “Serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos el derecho de admisión de por vida”, señalaron desde la institución, que también destacó su compromiso para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, la Conmebol analiza los pasos a seguir y el resultado final del encuentro, mientras que el partido entre Independiente y Platense, por la fecha 6 del Torneo Clausura, fue postergado por decisión de las autoridades.

