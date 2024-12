El actor de Hollywood que sueña con conocer a Nicolás Otamendi

Fimmel respondió con entusiasmo: “Sí, es increíble. Alguien me lo mostró después del Mundial. He visto varios tatuajes míos, pero este es espectacular”. Entre risas, Harry añadió: “Estás junto a Tommy Shelby y Heisenberg. No sé por qué, pero estás en buena compañía”, en referencia a los personajes de Peaky Blinders y Breaking Bad, que también aparecen en la piel del futbolista.

El australiano confesó su deseo de conocer a Otamendi: “Me encantaría conocerlo algún día. Argentina es uno de los países más maravillosos que existen”. Ante la idea de compartir unas cervezas con el defensor, Fimmel se mostró entusiasmado, dejando abierta la posibilidad de un encuentro.

Además de su admiración por Travis, Otamendi luce en su cuerpo otros tatuajes significativos, como la imagen de Lionel Messi acariciando la Copa del Mundo, un homenaje a su compañero y a la histórica victoria en Qatar 2022. Este diseño, que celebra el logro más grande del fútbol argentino reciente, es un reflejo del respeto y la pasión de Nico por su equipo y su país.

tatuaje otamendi