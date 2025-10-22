Gimnasia de Jujuy pide reanudar o repetir el partido suspendido ante Deportivo Madryn

lucas comesaña

El comunicado de Gimnasia de Jujuy por el partido suspendido ante Deportivo Madryn en el Reducido

En el descargo elevado al Tribunal de Disciplina de la AFA, Gimnasia propuso tres alternativas: reanudar el partido en el mismo estadio a puertas cerradas, cubriendo todos los gastos del equipo rival; completar el encuentro en un estadio neutral, también sin público; o, si no se aceptan las opciones anteriores, repetir el partido completo. La intención del club es garantizar la disputa deportiva sin que los hechos extradeportivos definan el resultado.