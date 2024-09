El análisis de Agustín Canapino sobre el desempeño de Franco Colapinto en la clasificación de Fórmula 1

“Qué hermosa sensación vivir la F1 con un argentino adentro, fue una qualy totalmente diferente. Excelente trabajo, lo que está haciendo es difícil de verdad. A seguir disfrutando que recién comienza!”, escribió Canapino en sus redes sociales.

Rápidamente este posteo se volvió viral en las redes sociales, generando ciento de interacciones por parte de los fanáticos del automovilismo, que no dudaron en dejar su mensaje de apoyo para el corredor de 21 años.

Cabe destacar, que esta no es la primera interacción que tienen Canapino y Colapinto. Días atrás, cuando confirmaron la participación de Franco en la Fórmula 1, Agustín publicó: “¡Felicitaciones! Un país entero estaremos apoyándote y deseándote lo mejor”. El nacido en Pilar le respondió amablemente con un “gracias, Agus”.

La autocrítica de Franco Colapinto por su clasificación en la Fórmula 1: "Me cuesta salir ya"

Franco Colapinto fue eliminado en la Q1 de la clasificación. Largará 18° este domingo (desde las 10 de la mañana, hora de Argentina) por delante de los pilotos de Kick Sauber Zhou Guanyu (20°) y Valtteri Bottas (19°).

En una pista donde varios se van de los límites, Colapinto también lo sufrió en su segunda vuelta rápida, se fue un poco a la leca y no pudo mejorar, con mucho tráfico. “Perdón”, se lo escuchó por la radio.

“Me cuesta un poco eso de salir ya, es un poco la adaptación que me falta. Estaba cómodo con el auto y sentía que podía tener un mejor resultado, que estoy más competitivo. Hice una primera vuelta buena, pero en la segunda me fui afuera en la 7 y creo que rompí un poco el piso. Entiendo que tengo pocas vueltas en un F1 y estoy en el proceso de aprender”, dijo Colapinto.

"Creo que rompí un poco el piso. Una lástima. Tenía poca carga después y no pude terminar la vuelta. Una pena porque teníamos buen potencial. Era un buen circuito para tratar de pasar a la Q2. Tengo muy pocas vueltas arriba de un F1, recién comienza, pero tenía ganas de hacerlo un poco mejor”, se lamentó.

Y agregó: “La evaluación general es buena. En la FP3 quedé noveno y me dio una visión que podíamos pelear un poco más arriba. Una lástima ese error porque teníamos buen auto. Estaba bien y competitivo para quedar un poco más arriba”.