Peligra el debut de Gustavo Quinteros en Independiente ante Racing: el motivo
El técnico fue presentado en el Rojo, pero una inhibición por una deuda del club podría impedirle dirigir el clásico de Avellaneda ante la Academia este domingo.
La llegada de Gustavo Quinteros a Independiente quedó envuelta en incertidumbre. El entrenador, presentado este lunes, podría no debutar el domingo en el clásico frente a Racing debido a una inhibición que pesa sobre el club por una deuda millonaria. Desde la AFA analizan otorgar un permiso especial para que pueda estar en el banco de suplentes.
¿Se posterga el debut de Quinteros en Independiente ante Racing?
El flamante entrenador de Independiente fue presentado oficialmente con la expectativa de debutar nada menos que en el clásico ante la Academia, el próximo domingo a las 15.15 en el estadio Presidente Perón. Sin embargo, la situación se complicó este martes. Durante su primer entrenamiento con el plantel, el técnico recibió la noticia de que su debut podría postergarse debido a una inhibición que afecta al club y que le impide ser inscripto en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La inhibición no bloquea la firma del contrato, pero sí la habilitación oficial del experimentado entrenador. El motivo es una deuda de alrededor de 235 millones de pesos correspondiente a aportes impagos al cuerpo docente del centro educativo de la institución. Hasta el momento, la dirigencia de Independiente no dio señales de abonar el monto exigido y por estas horas el DT no podrá estar en el banco de suplentes para que su equipo se mida ante los dirigidos por Gustavo Costas.
El rol de la AFA y la posible solución para que Gustavo Quinteros pueda estar en el banco
En medio de esta situación, trascendió que la AFA podría otorgarle a Independiente un permiso especial para que Quinteros pueda sentarse en el banco de suplentes y debutar en el clásico. La resolución deberá confirmarse en las próximas horas, mientras crece la expectativa por la presencia del técnico en un partido crucial para el Rojo.
