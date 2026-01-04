El anime sobre la captura de Nicolás Maduro que se volvió viral
Usuarios de X crearon un video estilo anime que recrea la detención de Nicolás Maduro tras el operativo de Estados Unidos y se volvió viral.
La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos también tuvo impacto en las redes sociales, donde usuarios de X (antes Twitter) difundieron un anime que recrea el operativo militar. El video se difundió rápidamente y se sumó a la ola de memes, parodias y reacciones digitales que generó el caso.
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención del mandatario no solo tuvieron repercusión política y diplomática, sino que también desataron una fuerte reacción en las redes sociales a nivel global.
El Anime que se volvió viral sobre la captura de Nicolás Maduro
En las últimas horas comenzó a circular un video y una serie de imágenes realizadas con estética anime que recrean el operativo encabezado por el gobierno de Donald Trump para capturar al líder venezolano. La pieza fue creada por distintos usuarios de X y rápidamente se volvió viral.
El corto animado muestra una versión ficcional del despliegue militar y de la detención de Maduro, utilizando recursos visuales propios del anime japonés, con escenas dinámicas y personajes estilizados. La recreación se difundió de manera masiva y acumuló miles de visualizaciones, comentarios y republicaciones en pocas horas. El video se sumó así a una ola de contenidos digitales que incluye memes, parodias y reacciones de todo tipo, que comenzaron a circular desde que se conoció la captura del mandatario venezolano.
Los cuatro cargos que enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos
- Narcoterrorismo
Es el cargo central. Se le acusa de conspirar con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para utilizar la cocaína como un "arma" para inundar el mercado estadounidense. Según la fiscalía, esta alianza buscaba no solo lucro económico, sino también desestabilizar a la sociedad norteamericana.+1
- Conspiración para importar cocaína
Se le imputa la coordinación de envíos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de rutas que involucran a Venezuela, Centroamérica (especialmente Honduras) y el Caribe. El expediente menciona que Maduro supervisó directamente estas operaciones para asegurar el tránsito seguro de la droga.
- Delitos relacionados con armas de fuego
Este apartado incluye dos cargos específicos y muy severos:
- Posición de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso de armamento de grado militar para proteger los cargamentos de droga.
- Conspiración para poseer dicho armamento: Planificación del uso de fuerza armada contra posibles intercepciones de agencias estadounidenses.
- Corrupción y Lavado de Dinero
Aunque el foco es el narcotráfico, la acusación detalla cómo el aparato estatal venezolano (incluyendo la petrolera PDVSA y el Banco Central) habría sido utilizado para blanquear capitales provenientes del tráfico de drogas y desviar fondos públicos para el beneficio del círculo íntimo de Maduro.
